不等中央了！北市自籌1.84億續推「生生喝鮮乳」 預計4月上路

台北市長蔣萬安希望中央延續「班班有鮮奶」政策，但未獲政院採納，北市府22日宣佈將由教育局自籌1.84億財源，於4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案。 （教育局提供）

2025/02/22 16:56

〔記者甘孟霖／台北報導〕中央去年推動「班班有鮮奶」，不過上路後因執行困難喊卡。台北市長蔣萬安喊話要續辦，並研議政策延續方案，希望中央能維持政策方向，延續先前已編列的預算，不過至今未獲中央首肯。北市府22日宣佈將由教育局自籌1.84億財源，於4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案，要將中央收走的鮮奶「還給孩子」。

北市府表示，蔣萬安出席行政院會力爭，希望中央延續已編列的預算，維持政策方向，修正執行方式繼續推動，可惜政院並未採納。但蔣萬安仍抱持「窮不能窮孩子」的精神，因此北市府今宣布，將由教育局自籌財源、於4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案。

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市府指出，蔣萬安非常重視台北市孩子營養問題，也多次親自召開會議，並參考日本自1950年代開始的相關政策，顯見喝鮮奶對身高有所助益。市府多次召開跨局處會議研議，期能一改以往中央政策缺乏配套的困境，蔣萬安也多次與多家通路業者洽談，確定冷鏈通路、鮮奶兌換券、超商溝通等都已準備到位，北市也研究出以數位學生證在超商領取、實現生生有鮮乳的辦法。

教育局說明，「生生喝鮮乳」乳品專案，預計於今年4月起實施，補助對象為全市國小及幼兒園學生，相較中央政策只補助公立小學更擴大。學生於學期間每週都能領取1瓶乳品，共計約18.4萬人受惠。兌換方式採數位學生證靠卡兌換，學生可持證至合作通路商（如超商等）靠卡兌換乳品，也可依據需求選擇豆漿等，確保乳醣不耐症學童也能獲得適當的營養補充。

教育局補充，此專案預計每學年提供40週，每瓶補助單價25元，一年約需1億8400萬元，由地方教育發展基金支應。目前委託仁愛國小辦理採購招標作業中，系統標及商品標預計3月中決標，後續進行系統介接及測試，預定4月上路讓學童兌換乳品。

民進黨議員張文潔認為，立院刪除中央預算，又增加地方統籌分配款預算，中央一定考量財政上的困難，不得已才將政策喊卡，如今市府願意自籌財源來續辦，她當然樂見，但希望政策可以長久且持續，不是因為今年台北市多了400多億元統籌分配款，或是因明年要地方選舉而淪為買票政策，要照顧孩子就應該要長久照顧。

國民黨議員闕枚莎表示，對於市府續辦的決心給予高度肯定及支持，不過要提醒務必做好商家系統測試，建立完善的數位鮮乳兌換券概念，確保流程簡便流暢，避免家長與學童的不便；此外也可研議跨縣市合作模式，與新北、基隆、桃園教育局進行定期會議，規劃統一的政策標準與資源整合，並建立長期評估機制，定期收集親師生回饋滾動修正。

台北市長蔣萬安希望中央延續「班班有鮮奶」政策，但未獲政院採納，北市府22日宣佈將由教育局自籌1.84億財源，於4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案。 （教育局提供）

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