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    竹縣府推課後照顧 3月起在竹北西區增2處兒少據點

    新竹縣府推課後照顧，3月1日起將在竹北西區的大眉里和大義里，共增設2處兒少據點。（取自竹縣府官網）

    新竹縣府推課後照顧，3月1日起將在竹北西區的大眉里和大義里，共增設2處兒少據點。（取自竹縣府官網）

    2025/02/22 16:46

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市西區3月1日起新增2個兒少據點，開辦兒童照顧服務，這2處分別位於大眉里、大義里，將各自開辦「小衛星」課後照顧班，即日起開放縣內國小1到6年級學童報名。

    縣長楊文科說，竹北市西區仍以傳統社區、鄉村為主，各項資源相對新興發展的竹北東區不足，所以縣府社會處決定在大眉、大義2里建置小衛星兒少據點，整合民間力量，為兒少及家庭建構社會安全網絡，也減輕家長負擔。

    縣府社會處長陳欣怡說，大眉、大義2處兒少據點成立後，全縣跟縣府有合作的兒少據點將共有27處，而這個「西區小衛星」就是希望能結合社區力量，關注經濟有困難、有照顧壓力或支持系統薄弱的家庭，經由課後照顧服務來強化家庭支持資源，促進兒少健康成長。

    她說，新竹縣竹北區社會福利服務中心將跟大眉社區發展協會合作，於每週三、週五的下午1點到5點，分在大義里長壽俱樂部、大眉社區發展協會提供課後照顧服務。

    提供學童們作業指導，未來還將規劃包含桌遊、體適能以及各類文化等體驗課程，目前已知7月將率先登場的是游泳、品格教育以及手作烘焙等5天的特色團體活動。有意參加者，可於上班時間、也就是平日早上8點到下午5點，電洽大眉里張先生0931545901或大義里曾先生0917311506。

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