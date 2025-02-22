生態、農業可同時共存！ 「土豆鳥」小辮鴴找生態夥伴

雲林縣野鳥學會日前繫放一隻名為「花輪」的小辮鴴，持續觀察其動向。 （圖由吳崇漢提供）

2025/02/22 16:30

〔記者李文德／雲林報導〕冬候鳥「小辮鴴」每年來度冬，多選擇於雲林農田棲息也被稱為「土豆鳥」，雲林縣野鳥學會推動生態夥伴、「小辮鴴」鄉村旅遊，今（22日）在元長鄉一處農田舉辦焢窯、賞鳥等體驗。學會表示，盼透過此活動讓民眾更了解此鳥生態，也盼更多農民也能加入生態夥伴行列。

今年1月雲林縣野鳥學會、農業部生物多樣研究所舉辦小辮鴴普查活動，全國約1萬6029隻，且雲林縣占1萬3829隻，雙雙創下17年新高。

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學會理事吳崇漢表示，土豆鳥多棲息於元長鄉，特別的是牠們對於農藥「非常敏感」，原習慣棲息的農田一旦噴灑農藥，便不會選擇該地覓食。若有土豆鳥出現的農田，不僅有機質較高、土壤也較健康。

吳崇漢表示，近年來生態永續盛行，也開始推動生態夥伴、小辮鴴生態鄉村旅遊，主動協助農友以土豆鳥作為友善行銷平台，農民以友善農法耕作，鳥會協助媒合相關行銷平台，創造農民多元收益，推行近3年，已有2名農友加入生態。

吳崇漢指出，現在尚有許多農民習慣以慣行農法增加產量，但其實生態、農業可以並行，希望更多農友能夠加入生態夥伴行列。

今學會與土庫馬光國小附設幼兒園近50位大小朋友在元長青農李政學0 .3公頃田地舉辦焢窯、放鳥風箏、賞鳥體驗。不少小朋友邊焢窯同時，邊用望遠鏡觀測，果真觀察到不少土豆鳥棲息於田間，令大家驚喜萬分。

吳崇漢表示，先前在青農田地觀測到有土豆鳥棲息後，便調整種植方式，投入有機質肥料，提升土壤有機質，現鳥會也繫放一隻名為「花輪」的小辮鴴，期待明年能再看到牠返回此地。

李政學表示，鳥會志工告知田間有小辮鴴棲息，不會傷害作物，又會幫忙吃昆蟲，是農民的好夥伴，因此去年決定加入生態夥伴，土地就像自己的孩子，希望越照顧越好。幼兒園主任王韋尹說，先前鳥會曾到校演講介紹土豆鳥，小朋友都很有興趣，好奇為什麼土豆鳥不是吃土豆，因此促成今天的體驗活動，希望讓小朋友跟候鳥做朋友。

吳崇漢表示，透過農村體驗活動，不僅生態教育，就連農村觀光有助益，鳥會願意扮演協助角色，希望縣府、公部門能以此推動鄉村生態旅遊，刺激農村觀光發展。

雲林縣野鳥學會推動生態夥伴、「小辮鴴」鄉村旅遊，今（22日）在元長鄉一處農田舉辦焢窯、賞鳥等體驗。（記者李文德攝）

雲林縣野鳥學會推動生態夥伴、「小辮鴴」鄉村旅遊，今（22日）在元長鄉一處農田舉辦焢窯、賞鳥等體驗。（記者李文德攝）

雲林縣野鳥學會推動生態夥伴、「小辮鴴」鄉村旅遊，今（22日）在元長鄉一處農田舉辦焢窯、賞鳥等體驗。（記者李文德攝）

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