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    高雄科技積木創意競賽 166國中小生飆創意拚進軍全國賽

    高雄市科技積木創意競賽登場，參賽者聚精會神構築積木。（記者黃良傑攝）

    高雄市科技積木創意競賽登場，參賽者聚精會神構築積木。（記者黃良傑攝）

    2025/02/22 16:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市科技積木創意競賽今（22）日在中正高中登場，以「3R與循環經濟」為主題，符合3項綠能、減碳循環經濟為積木組合標準，共有43隊、166名國中小學生參賽，限時完整構築藍圖，可運用日常生活用品與資源回收素材，現場動手製作，獲勝者將代表高雄市參加8月全國決賽。

    參賽學生說，競賽須在指定時間內，發揮創意設計出8個關卡任務，總共需包含8種不得重複的科學概念，有選手以高雄為主架構，構築綠能減碳的輕軌、山河海景觀，搭配未來快捷交通工具，不但需運用科學原理完成作品，完成後，也要透過口語解說表達作品設計意向及概念，充分展現參賽者多元能力。

    教育局說，橋頭國中劉樂農老師、吳重寬老師去年指導的「夢想家園綠能高雄」，從積木的組合看見整個高雄市節能減碳的未來，一路過關斬將，代表高雄市參加全國賽，取得前往印尼萬隆參加2024世界機關王大賽世界GM進階組獲得佳作，為高雄市科技教育增添光彩。

    教育局專門委員劉靜文說，科技積木創意競賽是一項國際性的科技教育活動，將創意思考融入積木組裝設計，讓學生發揮巧思及創意，激發機關構造設計的思維，培育中、小學生對於科學概念與科技知識的認識，透過團隊合作，以最少的人力完成最大的價值，提升高雄市學子科技素養，進而接軌國際。

    高雄市科技積木創意競賽在中正高中登場，以「3R與循環經濟」為主題。（記者黃良傑攝）

    高雄市科技積木創意競賽在中正高中登場，以「3R與循環經濟」為主題。（記者黃良傑攝）

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