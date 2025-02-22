為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教育部：規定修改前已就讀廣州暨南大學 學歷仍承認

    教育部近日宣布，禁止國內大學與隸屬中國統戰部的學校交流，並不採認學歷。教育部今天解釋，廣州暨南大學將從認可名冊移除，但規定修改前已入學的學生，學歷仍會被承認。（資料照）

    教育部近日宣布，禁止國內大學與隸屬中國統戰部的學校交流，並不採認學歷。教育部今天解釋，廣州暨南大學將從認可名冊移除，但規定修改前已入學的學生，學歷仍會被承認。（資料照）

    2025/02/22 16:33

    〔中央社〕教育部近日宣布，禁止國內大學與隸屬中國統戰部的學校交流，並不採認學歷。教育部今天解釋，廣州暨南大學將從認可名冊移除，但規定修改前已入學的學生，學歷仍會被承認。

    教育部長鄭英耀本月20日在全國大專校院校長會議宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，目前已知有位於中國廣州的暨南大學、位於福建的華僑大學、北京華文學院3校。

    其中廣州暨南大學較為知名，根據教育部資料，目前有約1500名台灣籍學生就讀，報導後引發不小討論。

    教育部YouTube頻道釋出最新影片，由高教司長廖高賢出面解釋。他強調，一直以來，台灣對中國學歷的承認都有一套標準，必須在認可名冊內（大陸地區大學及高等教育機構認可名冊），且課程和修業時間也須符合相關規定。

    廖高賢表示，華僑大學、北京華文學院本來就不在上述名冊內，2校學歷本來就不會採認。

    至於廣州暨南大學，原本是名冊內的學校，但因改由中國統戰部主管，因此將被移除。廖高賢說，未來學歷將不予承認，但這項調整只影響未來入學的學生，已就讀的學生不用擔心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播