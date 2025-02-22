基隆「愛的甜甜圈」表揚安置家庭 與近200名兒少溫馨共餐

基隆市長謝國樑（右2）向寄養家庭、居家托育家庭及跨專業評估小組專家授予聘書。（基隆市府提供）

2025/02/22 15:52

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市兒童及少年事務處今（22）日在彭園會館舉辦「愛的甜甜圈」，家外安置家庭及在地評估小組授證表揚暨兒少餐敘活動，邀請近200名安置兒少共聚一堂。市長謝國樑等人一同陪伴孩子們用餐，並向寄養家庭、居家托育家庭及跨專業評估小組專家授予聘書。

謝國樑表示，截至去年底，市府已提供184名兒少安置服務，其中39名由市長擔任法定監護人。他感謝所有提供安置服務的專業照顧者，並相信這份愛與信任將成為孩子們最堅實的依靠。

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他指出，照顧兒少是一項艱鉅但充滿愛的使命，基隆現有46戶寄養家庭、14戶居家托育家庭，以及大光兒少之家、主恩兒童之家等安置機構，還有承接居家托育中心的「社團法人台北市托育協會」等單位，共同為孩子們打造穩定溫暖的生活環境。他呼籲社會各界給予這些無私奉獻的照顧者更多掌聲與肯定。

謝國樑說，市府未來將持續強化安置家庭的照顧量能，提供第一線照顧人員情緒支持與喘息協助，並推動特殊兒少照顧支援與自立服務，讓安置兒少能在充滿愛與正能量的環境中成長。

兒少處長林麗蟬也鼓勵社會大眾投入兒少保護工作，支持基隆市的家庭式安置照顧服務，並邀請符合資格者，擔任寄養家庭或居家托育服務提供者。

基隆市府等人一同陪伴孩子們用餐。（基隆市府提供）

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