敦北地下大排挨批非韌性措施 蔣萬安：持續提升自主防災意識

台北市長蔣萬安（中）22日出席2025台北客家春之慶典，並在新丁新枝祈福儀式後，共同切下新丁粿。（記者廖振輝攝）

2025/02/22 15:45

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府仿東京「地下宮殿」的作法，將斥資30億元在民權東路至南京東路間的敦化北路地下建置敦北地下大排，有學者批評不是韌性措施，反而會讓市民成為失去風險意識的巨嬰。台北市長蔣萬安表示，會持續推動提高民眾自主防災的意識，由自助、互助、公助，全面來面對極端氣候所造成的可能災情，「今天不做，明天後悔」。

台灣河溪網協會理事長、國立台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢今（22）天在臉書提出警語，「地下宮殿」的作法絕對不是韌性城市的措施，反而會讓市民成為失去風險意識的巨嬰。一旦失去韌性，當所有的防洪排水工程都擋不住的大水來時，就會受災慘重。

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蔣萬安今天出席客家園區活動前受訪對此回應說，他擔任立法委員時，松山是他的選區，就聽到南京東路小巨蛋周邊的里長時常反應很容易淹水，因為是市中心又是繁華的核心區，也代表台北市的門面，所以他上任後就認為一定要即刻來解決，因此拍板定案，投入數十億的經費來建置相關的排水系統的工程，包括敦北大排以及相關的滯洪池以及抽水站的擴建工程。

蔣萬安說，敦北大排是採用全國首創最新的工法，以潛盾機器深入地下40米的地方做貯留管，也可以有水力發電的功能，希望藉此全面提升降雨容受力從77.8毫米來到88.8豪米。

對於有學者認為會敦北大排不會讓韌性提高，反可能更削減韌性跟降低風險意識，讓市民進一步變成媽寶或巨嬰，蔣萬安表示，相關的排水系統改善工程不只是敦北大排，還有抽水站擴建及建置滯洪池，更重要的是自主防災意識，包括協助社區自主防災計畫、社區自主防災的健檢，還有透過民政局補助一樓家戶防水閘門的建置，去年補助金額及民眾自主來申請建構防水閘門的件數，來到歷史新高。市府會持續推動提高民眾自主防災的意識，由自助、互助、公助，全面來面對極端氣候所造成的各種可能災情，「今天不做，明天後悔」。

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