包心白菜一顆10元菜價跌谷底 彰化溪州開放24000顆自採

市場菜價低迷，彰化有農民開放自採包心白菜，每顆只要10塊錢，吸引不少來自外縣市民眾來搶收。（記者陳冠備攝）

2025/02/22 15:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉菜公村有塊5分地大的包心白菜農田，近日進行採收，可是市場菜價低迷，每公斤批發價格只有5塊錢，連盤商都不願來收購，農民不甘收成泡湯，決定開放自採，每顆重逾1公斤的包心白菜只要10塊錢，吸引不少來自外縣市民眾來搶收。農民表示，種有將近2萬4000顆，預計開放到下週三（26日）就要全部耕除，要搶要快。

今年春節後氣候回穩、蔬菜供貨量開始增加，大宗蔬菜高麗菜、包心白菜及各類葉菜價格一路下滑，彰化溪湖果菜市場平均交易價格一度跌破20元，其中包心白菜一度跌到只要5元，幾乎來到谷底，彰化有農民不堪運費及包裝成本，開放自採，每顆只要10元，今日一開採，就有來自台中、南投民眾專程來採收，有人一採就是30顆，希望幫助農民減少損失。

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比採草莓好玩！來自台中的洪姓民眾表示，看到網路訊息，專程帶家人來體驗自採，沒想到比採草莓還好玩，而且一顆才10元，覺得很划算，採了約30顆，部分會拿去送人，部分留下來自己煮白菜魯或做泡菜。

農民廖敏宏表示，近兩年返鄉從農種植包心白菜，收入尚可，去年底承租該塊5分農地，種植約2萬4000顆包心白菜，希望春節年後可以大採收，未料市場供過於求，批發市場拍賣價每公斤只有5到7元，交給盤商收購，每件（約20顆）只有60元，這還不包含每只箱子22元跟運費，根本不符成本，至少損失10幾萬，乾脆開放自採。

廖敏宏說，這波收成至少損失10幾萬，未免血本無歸，決定開放自採，不含大小每顆通通10元，希望加減補貼成本，也讓民眾體驗農業自採樂趣。他也說，預計開放到26日就要耕除，要搶要快，自採民眾可google設定導航「溪州包心白菜自砍一顆10元」，並自備鐮刀、袋子。

彰化溪州一塊種有包心白菜農地開放自採，每顆只要10元，吸引不少來自外縣市民眾來搶收。（記者陳冠備攝）

廖姓農民表示，這波菜價低迷，至少損失10幾萬，未免血本無歸，決定開放自採，希望加減補貼成本。（記者陳冠備攝）

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