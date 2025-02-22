苗栗頭屋客家文化節藝術嘉年華登場 布馬陣傳承民俗技藝

客家布馬陣表演，傳承客家文化。（記者張勳騰攝）

2025/02/22 15:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣頭屋鄉公所今（22）日舉辦「客家文化節戲曲藝術嘉年華暨珍惜資源宣導活動」，有舞龍、舞獅、布馬陣和客家戲曲、八音等演出，還有客家米食品嘗，現場充滿濃濃的客家風情，縣長鍾東錦盼別具特色的客家民俗技藝和母語，能發揚光大並永續傳承。

頭屋鄉長徐鑫榮指出，客家庄傳統的歌謠、戲曲，是早期先民們的生活寫照，與日常活動相連結，且影響大眾的精神生活。早期的農業社會，過年時舞龍、舞獅和迎布馬熱鬧的情景，在現今的工商社會想要聽見熱鬧的鼓聲和看到布馬陣是有困難的。此次活動除展現客家庄在過農曆新年時熱鬧的文化習俗、還有傳統歌謠戲曲等，並藉由樂齡的長者與國小的學生一起參與表演，讓客家的文化技藝傳承下去。

請繼續往下閱讀...

嘉年華活動今由祥獅獻瑞揭開序幕，接著是由客家薪傳獎得主謝其國領銜成立的大小布馬同台呈現傳統文化，而外獅潭社區布馬陣則以身段和逗趣方式，帶動現場熱鬧氣氛；隨後還有雙龍匯演，客家三腳採茶戲曲、客家八音、口說藝術及客家金曲等精彩演出，鄉公所則貼心安排接駁車輛，吸引滿場民眾共襄盛舉。

鍾東錦肯定鄉公所、代表會和地方各界用心規畫舉辦客家文化節，展現客家民俗及文化特色；強調未來會加碼補助，讓活動辦得更精彩，希望在學校、家長和各級民代齊心努力下，讓客家文化及母語都能長長久久永續傳承。

布馬陣逗趣的演出，博得滿堂彩。（記者張勳騰攝）

雙龍匯演，帶動現場熱鬧氣氛。（記者張勳騰攝）

客家布馬陣的精彩演出，帶動現場熱鬧氣氛。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長鍾東錦（右5）高舉龍頭引領與會來賓進入會場。（記者張勳騰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法