羅東土地公春遊遇雨則發 擲筊王3+1勝出奪「一路發」現金

王先生（右）參加羅東土地公春遊擲筊大賽，成功擲出3+1聖杯奪冠，並由羅東鎮長吳秋齡頒發象徵「一路發」的16800元發財金。（羅東鎮公所提供）

2025/02/22 15:29

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所今天舉辦土地公春遊活動，雖下雨仍不減民眾熱情，吸引近千人跟隨神轎遶境，其中在擲筊決賽中，有2人連續擲出3個聖杯進入PK戰，最後由來自壯圍鄉年約60歲的王先生再擲1個聖杯勝出，成功奪下象徵「一路發」的16800元發財金，開心直呼「遇雨則發！」

為慶祝農曆2月2日（國曆3月1日）土地公誕辰，羅東鎮公所與羅東中山公園福德廟提前於今天舉辦「土地公春遊—金蛇迎春好運來」祈福活動，羅東鎮長吳秋齡和民眾穿起雨衣，在神轎帶領下春遊羅東市區，全程約3．7公里。

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近千人走完全程後，回到福德廟抽獎並領取平安麵龜，祝福新的一年「蛇米攏平安順利」，而在眾人最期待的擲筊大賽中，共有27人抽到雙金蛇迎春套幣、47人拿到擲筊初賽機會，其中有20人晉級第三輪擲筊複賽。

經過激烈比拚，和妻子一早穿戴雨衣，遠從壯圍鄉騎機車到羅東鎮參加活動的王先生連續擲出3個聖杯，與另名張小姐併列，最後2人PK戰，先擲筊的張小姐為笑杯，隨後王先生擲出聖杯獲得全場掌聲，拿下今年擲筊王殊榮，並獲頒16800元。他說，意外自己奪得冠軍，感謝公所舉辦活動及土地公的庇佑，遇雨則發真的很幸運。

民眾參加羅東土地公春遊擲筊大賽。（羅東鎮公所提供）

宜蘭縣羅東鎮公所舉辦土地公春遊活動，雖下雨仍不減民眾熱情，吸引近千人跟隨神轎遶境，羅東鎮長吳秋齡（中）打頭陣抬轎。（羅東鎮公所提供）

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