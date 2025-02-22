好心男借阿婆200元稱要買便當 下秒見「這幕」傻了

1名網友分享，他近日在超商好心借給1名阿婆200元稱「要買便當」，孰料下秒看她直接拿去買菸抽，當場傻眼。（圖擷自「爆廢公社」臉書粉專）

2025/02/22 15:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友分享近日在超商好心借給1名阿婆200元稱「要買便當」，孰料下秒看她直接拿去買菸抽，感嘆說「X的以後，真的是誰都不能亂幫了。」

這名網友18日於「爆廢公社」臉書社團發文，內容提及他走進超商在櫃檯結帳時，突然被1名頭髮花白、身穿紫紅色外套的阿婆，用眼神誠懇地看著詢問「年輕人，可以借我一點零錢嗎？我想買個便當吃」，原PO看著阿婆滿臉皺紋、手上還捏著幾張發票於心不忍，便掏了200元給阿婆。

請繼續往下閱讀...

原PO接著說，孰料他親眼看著阿婆轉身走向櫃台，接著拿著200元跟店員要了1包菸，「眼睜睜看著她熟練地拆開包裝，拿出一根香菸，點燃，然後大大地吸了一口，一副滿足的樣子」、「我內心瞬間崩潰」。

這名網友回憶，正當他準備離開超商，門口的玻璃門一推開，阿婆的身影又出現，她又向我走來，伸出手，語氣跟剛剛一模一樣「年輕人，可以借我一點零錢嗎？我想買個便當吃」，原PO傻眼回說「阿婆，你剛剛跟我借過了，你忘記了嗎？」這名阿婆表情大變，瞬間頭低扭頭跑走，原PO直呼「這、這根本是職業慣犯啊」，接著嘆說「X的以後，真的是誰都不能亂幫了......」。

許多網友看到貼文後，紛紛留言表達不同看法，有人說「好人有好報」、「不認識的人借錢一律都不借請他找警察」、「告訴她要帶她找警察幫忙，她就會跑了」、「不是我們變得冷漠，是社會教我們變得冷漠」，也有網友建議「以後真的要幫就直接買便當吧，別給現金」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法