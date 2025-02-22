全民追櫻花 新北農村賞櫻秘境大公開

新北市三芝三和社區的三生步道櫻花齊放，美不勝收。（新北市農業局提供）

2025/02/22 15:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市淡水、三芝區部分山櫻花已提前綻放，除了滬尾櫻花大道，三和社區的三生步道也是熱門的打卡景點，預計3月將會盛開，新北市農業局邀請民眾前往農村再生社區，感受櫻花的美並體驗當地風土人情與自然景色。

新北市農業局表示，淡水區樹興社區靠近淡海輕軌V03淡金鄧公站，境內還有4公里長的滬尾櫻花大道，距離淡水老街僅約7分鐘車程，是淡水著名的賞櫻景點，社區發展協會近年推動蒔茶復育，復耕面積已達近25公頃，並打造茶籽油等特色農產品。

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以里山精神「生態、生活、生產」命名的三生步道，位於三和社區的大坑溪畔，老少咸宜的步道幾乎無難度，由台2線淡金公路轉北13線公王路即可抵達，步道兩旁種有約300餘株的櫻花，櫻花搭配步道、小橋及流水景觀，打造出迷人且優美的鄉村景色。

農業局表示，目前三和社區的希望市集已於日前開張，歡迎民眾前往欣賞櫻花的同時，亦可前往市集選購在地農特產品，詳細資訊可洽新北市三芝區三和社區發展協會理事長劉秀鳳0910-053-855。

農業局表示，更多農遊活動可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁（https://www.facebook.com/agr.ntpc/） 掌握最新消息。相關最新花況資訊可以透過「新北蒔花好綻官網」（https://cpqweb.com/ntpciflower/）查詢或在臉書搜尋「賞花快報」（https://www.facebook.com/ntpcflowernews/?locale=zh_TW）按讚追蹤。

新北市淡水、三芝區部分山櫻花已經提前綻放，成為熱門的打卡景點。（新北市農業局提供）

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