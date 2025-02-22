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    嚴防偷倒 竹縣新湖警分局從加強取締砂石、大貨車違規下手

    因應新竹縣湖口鄉近期先後在都市計畫區內、區外都被查獲有非法棄土場，新湖警分局近期也針對違規砂石（大貨）車加強取締執法。（新湖警分局提供）

    因應新竹縣湖口鄉近期先後在都市計畫區內、區外都被查獲有非法棄土場，新湖警分局近期也針對違規砂石（大貨）車加強取締執法。（新湖警分局提供）

    2025/02/22 14:47

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉近日接連爆發都市計畫區內、外都有非法棄土場的存在，新湖警分局表示，為了協助主管機關查緝、防範偷倒案件發生，再加上境內有國道、省道通過，為了維護用路安全，他們祭出加強取締砂石及大貨車輛違規行徑來下手，除各派出所自行編排取締勤務，每月也配合縣警局交通隊執行活動地磅來取締超載。

    新湖分局表示，他們去年度因前述勤務，一共舉發了砂石（大貨）車大型車輛各類違規案件共1070件，其中行駛禁行路段的有180件、超速168件、闖紅燈49件、超載38件。

    今年1月迄今取締砂石（大貨）車大型車輛各類違規案件也已經有177件，其中行駛禁行路段21件、超速8件、超載6件。

    因應湖口近期先後在都市計畫區內、區外出現非法棄土問題，他們從上週四（13日）起到本週五，也針對新湖路和祥喜路加強執法取締違規砂石（大貨）車，這1週內就告發取締了砂石車違規行駛禁行路段共7件、裝載土方未使用專用車輛1件。

    未來，為了維護交通安全和防制可能發生的傾倒廢棄物、廢土等不法行為，新湖分局表示會持續加強對大型車輛的查緝跟舉發。

    因應新竹縣湖口鄉近期先後在都市計畫區內、區外都被查獲有非法棄土場，新湖警分局近期也針對違規砂石（大貨）車加強取締執法。（新湖警分局提供）

    因應新竹縣湖口鄉近期先後在都市計畫區內、區外都被查獲有非法棄土場，新湖警分局近期也針對違規砂石（大貨）車加強取締執法。（新湖警分局提供）

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