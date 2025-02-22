高雄保母涉連環騙收訂金、預借薪資就落跑 社會局廢止托育登記

高雄保母被控連環騙，已有多名家長受害。（讀者提供）

2025/02/22 14:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄38歲李姓保母以家人重病或母親罹患癌症為由，向多名家長收取訂金、預借薪資後落跑，據傳她先前在中部已涉及詐騙，再轉到高雄。高市社會局已將李女從保母資訊系統下架，並廢止居家式托育服務登記。

據了解，高市社會局早在今年1月就已接獲民眾檢舉，遲至2月14日才發文終止與李女的準公共服務合作契約，但李女直到2月中旬仍在行騙。例如陳先生已支付近3萬元訂金，約好2月17日開始到家照顧嬰兒，但李女聲稱家人生病後失聯，氣得陳先生報警偵辦。

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另有家長指控，李女以母親罹癌為由，要求借20萬元，她要求看診斷證明書無誤，就預借3個月薪資，沒想到李女多次請假，要求退款、解約，慶幸小孩只被照顧3天且平安無事。

還有家長看李女的表現似乎很專業，原本要給她16萬元訂金，詢問才知李女曾收取多人訂金後消失，趕緊踩煞車。

高市社會局表示，第五區居家托育服務中心於今年1月春節前夕，接獲家長投訴李姓保母，過年後，投訴家長提供相關事證後，啟動調查處理。

社會局指出，李姓保母先前在高雄無違規紀錄，經檢舉調查後確認違法屬實，於2月14日發文終止與李女的準公共服務合作契約，2月21裁處廢止李員居家式托育服務登記。

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