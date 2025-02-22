基市議員鄭文婷攜手龍德慈惠堂愛心協會 發放百份愛心便當助弱勢

基隆市議員鄭文婷（中）贈感謝狀給龍德慈惠堂愛心協會理事長吳蘅桓（左）。（市議員鄭文婷提供）

2025/02/22 14:38

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市議員鄭文婷今（22）日攜手龍德慈惠堂愛心協會，在寒風細雨中送上溫暖，於華五街8號服務處發放100份愛心便當，關懷低收入戶、中低收入戶及身心障礙人士，讓社會角落的弱勢族群感受社會的溫暖與關懷。此次活動吸引眾多民眾前來領取，場面溫馨感人。

龍德慈惠堂愛心協會理事長吳蘅桓表示，協會秉持供奉主神瑤池金母娘娘慈悲為懷的精神，致力於扶助弱勢，此次便當發放活動為協會成立後的首場愛心行動，未來將持續號召更多團體與志工參與公益，讓愛與善的循環延續，讓社會更加祥和。

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鄭文婷指出，自服務處設立「愛心冰箱」以來，感謝許多善心人士的長期支持，這次能夠與龍德慈惠堂愛心協會攜手合作，共同推動便當發放行動，意義非凡。她期盼未來能夠串聯更多資源，集結更多善心人士的力量，擴大影響力，讓更多需要幫助的人獲得實質的溫暖與關懷。

鄭文婷說，希望透過這次的愛心便當發放，喚起社會對弱勢族群的關注，鼓勵更多人一起投入公益行動，讓基隆成為一座更具愛心與溫暖的城市。

基隆市議員鄭文婷（右）今日攜手龍德慈惠堂愛心協會，在寒風細雨中送上溫暖，於華五街8號服務處發放100份愛心便當，關懷弱勢。（市議員鄭文婷提供）

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