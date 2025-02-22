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    台中浮現音樂祭公益場 打造清水小鎮的音樂節慶

    清水國小學童於浮現音樂祭公益場次，賣力演奏，博得滿堂彩。（記者張軒哲攝）

    清水國小學童於浮現音樂祭公益場次，賣力演奏，博得滿堂彩。（記者張軒哲攝）

    2025/02/22 14:19

    〔記者張軒哲／台中報導〕中部年度音樂盛事「浮現音樂祭」今日開唱，浮現音樂為了提昇在地音樂、人文、藝術美好環境發展，除了需購票入場的鰲峰山舞台區，另外於港區藝術中心廣場舉行免費的「浮現祭X GO GO FEST @ 清水眷村」公益音樂會活動，結合音樂會與市集，帶動港藝中心與清水眷村周邊人潮。

    今日「浮現祭X GO GO FEST @ 清水眷村」活動由立委蔡其昌服務處、議長張清照服務處、清水小願文化創意協會、浮現祭藝文展演空間、嵐藝文整合有限公司攜手辦理，結合在地學校音樂社團演出，讓民眾沐浴在陽光下，聆賞樂音。

    出身清水的蔡其昌表示，這是台灣第一個深度結合小鎮特色的音樂節慶，讓樂迷們在欣賞音樂的同時，也能認識並體驗清水小鎮的歷史、文化與風貌；清水高中校長蕭建華說，浮現祭有助學校推動音樂藝術教育，多聽音樂與多參與藝術可以讓人生更美好，感謝主辦單位致贈校方耳機，學校吉他社與熱舞社也有共襄盛舉。

    浮現祭藝文展演空間創辦人陳信宏指出，在未來成為海線各級學校在浮現音樂祭期間，創造出在地的學生音樂嘉年華會的目標，讓對音樂與表演有興趣的青年朋友們，在未來有一個可以參與的舞台，鼓勵他們站出來勇敢表達自己，用在地音樂、人文、藝術相關活動來帶動在地美好環境的提升,讓在地的學校音樂社團、民眾與遠道而來的樂迷們了解並參與在地美好的音樂、人文、藝術並結合在地社團，努力讓民眾一起來參與推動在地音樂、人文、藝術，創造提升在地美好生活環境。

    台中浮現音樂祭公益場結合在地市集。（記者張軒哲攝）

    台中浮現音樂祭公益場結合在地市集。（記者張軒哲攝）

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