獨家》新竹湖口山坡地遭濫倒廢土違法開挖千餘坪 警攔查司機原車載離

新竹縣湖口鄉長吳淑君抨擊濫挖、亂倒廢土的不肖者，上週被公部門制止施工後，昨天還持續進場想要偷倒，她為此今天一早仍到場突襲稽查，以確認現場是否還有偷偷施工。（記者黃美珠攝）

2025/02/22 14:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉最近除了都市計畫區內文教區用地被人拿來做非法棄土場，都市計畫外的祥喜路298巷旁山坡地，也被查獲遭濫倒棄土甚至違法開挖，受害面積約1180多坪！經縣府制止施工後，昨天又出現有重車準備進場偷倒，新湖警分局湖鏡派出所為此追車攔查，重車司機嚇得原車載離而未實際傾倒，但警方以祥喜路是砂石、大貨車禁止行駛路段為由開罰。

縣府農業處山坡地保育科表示，前述湖口鄉祥湖段396、396-1以及656地號3筆山坡地，經會勘確認，地主未經申請許可就違規開挖整地，違規面積有3902平方公尺，已違反水土保持法，當場制止施工且限期改善外，也將開罰至少12萬元。

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因公所反映行為人後續仍有持續動工之嫌，所以山保科請公所、民眾、以及警方協助加強查緝和反應，經舉證屬實，縣府農業處會再加重處罰。

湖口鄉長吳淑君說，公所農業課上週就已會同縣府農業處山保科到場稽查，且當場制止地主繼續施工，但沒想到昨天一早又獲報有輛砂石車載著棄土準備進場，公所邊通報縣府也通知警方到場，砂石車司機見狀掉頭加速逃離，湖鏡所立刻尾隨追攔，最後開單告發。

吳淑君說，前述被濫倒、濫挖的山坡地土質鬆軟，緊鄰著民居和野溪，附近還有小型工業區，現場一樣沒有任何擋土的安全措施，以致昨天不過是下了點小雨，周邊的排水溝就被滑落的土石污染，未來進入雨季，這些廢土滑落野溪後極有可能致災。

另外，現在紅火蟻問題嚴重，地主任意讓來源不明的土方棄置，很可能重創地方的生態和紅火蟻的防制問題。

吳淑君說，昨天她到場稽查時也發現，現場遠離祥喜路數個工區，甚至被開挖1個大洞，是否要順勢趁機掩埋什麼？不禁啟人疑竇。為此，她已經責成公所相關單位跟警方配合嚴查、防範，也希望縣府相關單位可以從重嚴懲。

新竹縣湖口鄉長吳淑君說，圖中的小水漥處，昨天還是1個大洞。（記者黃美珠攝）

新竹縣湖口鄉長吳淑君站在祥喜路298巷的非法棄土山坡地，向下勘查野溪是否已受影響，她所站處對面就是民宅。（記者黃美珠攝）

新竹縣湖口鄉祥喜路的山坡地成為非法棄土場還遭濫挖，湖鏡派出所員警昨天追車攔查成功嚇阻企圖偷倒的重車，但是棄土場周邊排水溝因為天雨已遭污染。（吳淑君提供）

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