明晚到週一冷空氣最強週二回溫 228連假偏暖「春暖花開」

吳聖宇指出，228連續假期目前來看可能都是相對降雨較少、溫度較偏暖的「春暖花開」天氣型態。（圖擷取自臉書）

2025/02/22 14:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司分析師吳聖宇表示，昨日鋒面通過後，東北季風開始增強，今晚開始到明天一整天在苗栗以北到宜花東一帶降雨將會再增多，預估明晚到後天週一（24日）一整天將是冷空氣最強的時間點，下週一（24日）華南雲雨帶東移遠離，較為乾冷的空氣影響，整體水氣減少，下週二（25日）之後，北方的冷空氣將有一段明顯偏弱的時期，228連續假期目前來看可能都是相對降雨較少、溫度較偏暖的「春暖花開」天氣型態，

吳聖宇在臉書PO文表示，昨天（21日）鋒面通過後，東北季風跟著增強，迎風面的大台北到東半部地區雲量偏多，並且有降雨發生，其中在基隆北海岸、東北角到宜蘭平原南側一帶局部雨量較多，東北季風同時也帶來較冷的空氣，今天（22日）清晨本島最低溫又是在苗栗大河的8.8度，其次是新竹關西10.0度。

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吳聖宇指出，今天（22日）白天仍是東北季風持續影響，預估今晚到明天（23日）白天會經過台灣以北，短波槽前有較明顯的華南雲雨帶會先向東移出，主要的降雨區將落在台灣以北，但是北台灣到東半部仍會受到影響，預估今晚開始到明天一整天在苗栗以北到宜花東一帶降雨將會再增多，基隆北海岸、宜蘭局部單點雨量較大，可能會達到大雨等級，台中以南到高屏一帶比較不受影響，山區可能有局部短暫陣雨，平地維持多雲或有陽光的天氣。

吳聖宇續指，下週一（24日）華南雲雨帶東移遠離，較為乾冷的空氣影響，整體水氣減少，但是在大台北、東半部仍會有局部短暫陣雨，桃竹苗一帶有機會恢復多雲的天氣，台中以南到高屏仍是多雲到晴，山區偶有零星局部短暫陣雨。下週二（25日）乾冷空氣減弱，風向轉東風，不過水氣仍少，東半部有零星局部短暫陣雨，西半部晴到多雲，起霧的機會增加，尤其是夜晚清晨的時段，要留意能見度的變化情況。

吳聖宇分析，明天週日（23日）中高層短波槽掠過後，原本在蒙古停留的冷高壓主中心將顯著往南移動到長江以北，台灣附近的冷空氣增強，可以達到大陸冷氣團等級，各地溫度逐漸下降轉冷，北台灣的感受又會比其他地方要來得明顯。預估明晚到後天週一（24日）一整天將是冷空氣最強的時間點，週一清晨在嘉義以北到宜蘭的空曠地區有機會出現10度或以下的低溫，即使到了週一白天，北部、東北部白天的高溫也只有14-16度左右，中部及花東地區高溫18-20度，南部高溫則是在21-24度之間。週一晚間到週二（25日）清晨嘉義以北到宜蘭的空曠地區仍可能有10度左右的低溫出現機會，要等到週二白天溫度才會明顯回升上來，提醒大家要注意明、後兩天溫度下降轉冷的情況。

吳聖宇直言，下週二（25日）之後，北方的冷空氣將有一段明顯偏弱的時期，相對的，南方暖空氣將有較明顯北上的機會，雖然仍有雲雨帶在台灣北邊的區域活動，但是活動的位置較偏北，而且因為冷空氣弱，看起來並沒有顯著的鋒面系統影響台灣，即使有些雲層經過台灣，降雨看起來也不多，延續到228連續假期目前來看可能都是相對降雨較少、溫度較偏暖的「春暖花開」天氣型態，詳細情況等這波冷空氣過後再來說明。

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