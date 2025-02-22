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    鹿港老街成113年觀光榜首 燈會助攻安平衝前3

    根據統計，去年10大觀光遊憩區第1名的是彰化鹿港老街及周邊地區（見圖），整年吸引1730萬人次參觀，而台南安平去年舉辦台灣燈會，也從20名以外一舉衝上第3名。（資料照）

    根據統計，去年10大觀光遊憩區第1名的是彰化鹿港老街及周邊地區（見圖），整年吸引1730萬人次參觀，而台南安平去年舉辦台灣燈會，也從20名以外一舉衝上第3名。（資料照）

    2025/02/22 14:09

    〔中央社〕根據統計，去年10大觀光遊憩區第1名的是彰化鹿港老街及周邊地區，整年吸引1730萬人次參觀，而台南安平去年舉辦台灣燈會，也從20名以外一舉衝上第3名。

    前瞻觀光政策研究室公布113年10大觀光遊憩區人次，去年第1名為鹿港老街及周邊地區，整年度吸引1730萬1370人次參觀，其次則是嘉義文化路夜市吸引1598萬3038人次，排名第3的則為安平小鎮，吸引1449萬5255人次。

    前瞻觀光政策研究室說，根據今年榜單，前10名的鹿港老街及周邊景點、嘉義文化路夜市、桃園老街溪沿岸步道都是今年新增的景點，去年前10的北港朝天宮、松山文創園區、林口三井Outlet及一中商圈也仍在前10名行列。

    前瞻觀光政策研究室指出，而國父紀念館、北港武德宮、旗山老街、草悟道、逢甲夜市、大溪老城區則跌出前10名，其中國父紀念館、逢甲夜市及大溪老城區等3景點去年更是沒有進到前20名。

    靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰說，113年10大景點，有4個是112年連榜，3個是新增景點，安平小鎮因為舉辦台灣燈會人次暴增而入列，台北101過去是統計景觀台遊客，鹿港是新的榜首。

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