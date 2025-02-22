竹竹苗與竹科跨縣市聯誼 吸引近800人報名

竹竹苗與竹科跨縣市聯誼活動，吸引近800人報名。（苗縣府提供）

2025/02/22 13:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕近年來國人結婚率與生育率下降，成為備受矚目的問題。苗栗縣府在與新竹縣、市政府及新竹科學園區去年舉辦的組成的平台「園縣市高峰會」，提出「未婚聯誼活動」案，鼓勵3縣市公教人員及園區工程師、民眾踴躍參加未婚聯誼活動，今天於西湖渡假村舉行，開放160位名額吸引近800人報名，盼能促進良緣。

苗栗縣政府表示，苗栗縣、新竹縣、新竹市及新竹科學園區聯手打造的「幸福園」縣市首度舉辦跨縣市單身聯誼活動，為廣大單身男女搭建愛情橋樑。活動報名踴躍，顯示出民眾對活動的期待與愛情的渴望。

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為促進參與者交流機會，活動安排一日調香師體驗，為參加者提供更深層次的交流機會。參與者透過專業老師指導，親手調製屬於自己的專屬香水，探索不同香氣所展現的個人風格魅力。

苗縣府也規劃專屬福利，不僅提供精美伴手禮，成功配對的參加者還能獲得「約會禮」，讓愛情從活動當天延續至日後約會中。若參加者在1年內步入婚姻，還可獲得「結婚賀禮」，為新婚生活增添一份祝福。

苗栗縣政府還加碼提供3對新人參與明年「客家桐花婚禮」的機會，讓愛情在浪漫花海中見證永恆，為彼此的人生寫下美麗的篇章。

竹竹苗與竹科跨縣市聯誼活動，為廣大單身男女搭建愛情橋樑。（苗縣府提供）

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