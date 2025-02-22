新北環保局強化裝修廢棄物管理 3月起需網路申報違者最高罰300萬

環境部增修申報相關規定，業者務必依據營運情形如實進行網路申報，以免受罰。（新北市環保局提供）

2025/02/22 13:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局依據環境部今年初公告新規定，要求清除及收受裝潢修繕廢棄物業者依規定進行網路傳輸申報，以掌握廢棄物清除處理流向，因應新規定將於3月份上路，環保局辦理「營建及裝修廢棄物流向管理平台宣導說明會」，會同環境部資源循環署講師現場教學宣導，助新北市業者熟悉申報流程及作業方式。

環保局表示，環境部修正發布「一般廢棄物回收清除處理辦法」第6條之2及「以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率」公告事項第8項之1，申報新規自今年3月1日起分階段分區域實施。

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環保局表示，目前新北市境內有包含處理、再利用機構、貯存場及簡易分類場等逾40家收受營建裝修廢棄物分類處理業者，期望透過說明會讓第一線清運及收受端申報人員了解管理平台使用方式，避免因為不熟悉操作而有申報錯誤等違規情形發生。

環保局呼籲，自7月1日起，營建裝潢修繕廢棄物清除業者應依規定於出場前申報廢棄物清運資訊，並於二日內載運至指定機構；貯存轉運及處理或再利用裝潢修繕廢棄物者均應於收受廢棄物後一日內連線申報廢棄物實際收受情形，倘違反相關規定，依廢棄物清理法最高可裁罰300萬元以下罰鍰，請業者務必依據營運情形如實進行網路申報，以免受罰。

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