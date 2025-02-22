228三天連假交通疏運懶人包！搭客運觀光有好康

重點路段交通疏導措施。（交通部提供）

2025/02/22 13:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕下週末就是三天的228和平紀念日連續假期，交通部今天公布包括國道、省道管制措施，以及高鐵和台鐵的疏運計畫，並鼓勵民眾搭乘國道客運；另外，台灣觀巴在花蓮有1折優惠，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動輪值縣市（含台灣燈會遊程），按季加碼為3折優惠。

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年和平紀念日連假從2月28日（週五）開始到3月2日（週日）止共計3天。為因應民眾連假期間疏運需求，交通部延續今年春節連假疏運整體策略，已要求各疏運單位積極規劃相關交通疏運措施及全力加開班次，並成立緊急應變中心及備妥運具聯防機制。為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間90條國道客運提供票價85折優惠。

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今年228和平紀念日連假各項交通疏運規劃：

一、國道：

（一）依大數據分析檢討辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費、差別費率及0至5時暫停收費等措施。

（二）為減輕尖峰時間民眾於國道壅塞情形，建議出發上國道時間：

1、西部國道

（1）2月28日、3月1日南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發。

（2）3月1日、3月2日北返民眾：建議在南部地區民眾於9時前出發、在中部地區於12時前出發。

2、國道5號

（1）2月28日、3月1日南向民眾：建議早上5時前或下午5時以後出發。

（2）3月1日、3月2日北返民眾：建議早上9時前出發。

二、省道：

（一）在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

（二）台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口，以及管制台68線西行南寮匝道禁止左轉台15線南下，並於2月28日至3月2日每日10~21時，封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

三、大眾運輸：

（一）高鐵：疏運期間計畫加開79班次，包括南下43班、北上36班，總計提供871班次，並視車站人潮狀況機動加開班次。

（二）台鐵：疏運期間全線加開97班列車，包括西線41列次、東線48列次、南迴線8列次，並加開東線實名制列車、西線直達自強號列車、區間快車等，總計提供4767班次。

（三）國道客運：為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假提供90條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元；或租車優惠，持國道客運購票證明租車再享優惠。

（四）航空：疏運期間國內線共計提供1152架次、8萬1860座位，其中離島管制航線計982架次，7萬4754座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；提醒旅客因離島航班較容易受到天候影響而有異動，請民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並備齊身分證件，以順利搭機。

另外，桃園機場每日航班約677到741架次、每日疏運約13萬到14.2萬人次，建議出國旅客儘量提早前往機場報到。

（五）海運：疏運期間台灣本島與離島間7條航線，規劃726航次，提供14萬2246人次運能；另金馬小三通於疏運期間規劃180航次，提供4萬8040人次運能。

四、觀光：台灣好行至10月31日，全台共78條路線推出刷「電子票證」或「行動支付」搭乘，即可享票價優惠，其中74條路線為半價優惠，花蓮地區4條路線免費；台灣觀巴花蓮地區套裝遊程至5月18日享1折優惠、5月19日至10月31日享3折優惠，以上每人每月僅限1次，其他地區則享2人同行1人免費優惠。

此外，配合「台灣觀光100亮點」環島月月PARTY主軸活動之輪值縣市，含台灣燈會遊程，按季加碼為3折優惠，建議民眾可多加利用。

228連假國道管制措施。（交通部提供）

228連假優惠措施。（交通部提供）

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