為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斗南馬鈴薯節登場 上千民眾下田開挖馬鈴薯

    重頭戲「千人挖馬鈴薯」，上千人齊聚在馬鈴薯田開挖，場面壯觀。（記者李文德攝）

    重頭戲「千人挖馬鈴薯」，上千人齊聚在馬鈴薯田開挖，場面壯觀。（記者李文德攝）

    2025/02/22 12:59

    〔記者李文德／雲林報導〕斗南馬鈴薯節今（22日）在田頭隴西宮隆重登場，除有多道馬鈴薯料理免費品嘗、薯泥裱花DIY等體驗，重頭戲的「千人挖馬鈴薯」，讓大小朋友在近0.35頃田地採挖馬鈴薯回家，不少人開心地說「收穫滿滿」。

    雲林縣馬鈴薯種植面積約1200公頃，而斗南鎮種植面積就達400多公頃，占全縣三分之一，是全國重要的產地之一。為推廣當地農產，公所舉辦馬鈴薯節。

    活動現場人潮滿滿，田頭社區媽媽準備1000個馬鈴薯包、斗南順安宮志工更是製作了馬鈴薯圓，馬鈴薯沙拉、薯條等免費招待參與的民眾，大小朋友人手一樣馬鈴薯料理吃得津津有味。

    重頭戲的馬鈴薯免費挖，上午10點30分登場，頓時0.35公頃的田地湧入上千人，等待舞台區倒數5秒後，眾人紛紛走下田準備開挖，有的人戴著手套就朝田挖掘，更有「經驗」豐富的民眾拿著鏟子、鋤頭不斷耙著土，一堆馬鈴薯從土堆竄出，不少民眾開心地將滿滿收穫裝入袋。

    不少小朋友開心地說，從來沒有下田開挖馬鈴薯，第一次開挖就將袋子裝得滿滿，下次還有的話一定要再體驗一次。

    除此之外，現場還開放馬鈴薯裱花、薯片夾娃娃機，讓民眾們依序體驗。斗南鎮長沈暉勛表示，大家對馬鈴薯料理不熟悉，只知道炸薯條，期盼透過馬鈴薯節讓大家知道馬鈴薯還可做很多料理，提高馬鈴薯銷售及價格。

    雲林縣長張麗善表示，斗南是馬鈴薯重要產區之一，許多農民種植大都與國內食品大廠契作，做為馬鈴薯加工製品，農民不斷精進栽培管理技術，品質深獲肯定。

    重頭戲「千人挖馬鈴薯」，上千人齊聚在馬鈴薯田開挖，場面壯觀。（記者李文德攝）

    重頭戲「千人挖馬鈴薯」，上千人齊聚在馬鈴薯田開挖，場面壯觀。（記者李文德攝）

    斗南馬鈴薯節今天登場。（記者李文德攝）

    斗南馬鈴薯節今天登場。（記者李文德攝）

    活動會場更有「薯片夾娃娃機」，讓民眾體驗。（記者李文德攝）

    活動會場更有「薯片夾娃娃機」，讓民眾體驗。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播