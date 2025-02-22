斗南馬鈴薯節登場 上千民眾下田開挖馬鈴薯

重頭戲「千人挖馬鈴薯」，上千人齊聚在馬鈴薯田開挖，場面壯觀。（記者李文德攝）

2025/02/22 12:59

〔記者李文德／雲林報導〕斗南馬鈴薯節今（22日）在田頭隴西宮隆重登場，除有多道馬鈴薯料理免費品嘗、薯泥裱花DIY等體驗，重頭戲的「千人挖馬鈴薯」，讓大小朋友在近0.35頃田地採挖馬鈴薯回家，不少人開心地說「收穫滿滿」。

雲林縣馬鈴薯種植面積約1200公頃，而斗南鎮種植面積就達400多公頃，占全縣三分之一，是全國重要的產地之一。為推廣當地農產，公所舉辦馬鈴薯節。

請繼續往下閱讀...

活動現場人潮滿滿，田頭社區媽媽準備1000個馬鈴薯包、斗南順安宮志工更是製作了馬鈴薯圓，馬鈴薯沙拉、薯條等免費招待參與的民眾，大小朋友人手一樣馬鈴薯料理吃得津津有味。

重頭戲的馬鈴薯免費挖，上午10點30分登場，頓時0.35公頃的田地湧入上千人，等待舞台區倒數5秒後，眾人紛紛走下田準備開挖，有的人戴著手套就朝田挖掘，更有「經驗」豐富的民眾拿著鏟子、鋤頭不斷耙著土，一堆馬鈴薯從土堆竄出，不少民眾開心地將滿滿收穫裝入袋。

不少小朋友開心地說，從來沒有下田開挖馬鈴薯，第一次開挖就將袋子裝得滿滿，下次還有的話一定要再體驗一次。

除此之外，現場還開放馬鈴薯裱花、薯片夾娃娃機，讓民眾們依序體驗。斗南鎮長沈暉勛表示，大家對馬鈴薯料理不熟悉，只知道炸薯條，期盼透過馬鈴薯節讓大家知道馬鈴薯還可做很多料理，提高馬鈴薯銷售及價格。

雲林縣長張麗善表示，斗南是馬鈴薯重要產區之一，許多農民種植大都與國內食品大廠契作，做為馬鈴薯加工製品，農民不斷精進栽培管理技術，品質深獲肯定。

重頭戲「千人挖馬鈴薯」，上千人齊聚在馬鈴薯田開挖，場面壯觀。（記者李文德攝）

斗南馬鈴薯節今天登場。（記者李文德攝）

活動會場更有「薯片夾娃娃機」，讓民眾體驗。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法