高市府推旅宿環保標章 目前10家、今年可望達25家

高市觀光局與業者齊聚2025旅宿業環保標章輔導說明會。（觀光局提供）

2025/02/22 12:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局推動旅宿業環保標章輔導邁入第3年，本月於翰品酒店舉辦2025年首場說明會，共有50家旅宿業者代表出席；觀光局指出，目前高雄共有10家取得環保認證，2025年可望增加至25家以上。

觀光局長高閔琳表示，綠色、環保、低碳的「永續觀光」已成國際潮流，觀光局力推環保標章旅宿認證與獎勵補助計劃，協助旅宿業者落實企業環境責任、掌握永續旅遊市場趨勢，

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她進一步指出，前瞻觀光政策研究室依觀光署統計資料分析，高雄市2024年吸引6794萬觀光客造訪，為全台觀光旅次人數最多縣市；環保及永續是現行觀光旅遊最重要趨勢，如何打造節能減碳、減少污染及一次性備品使用的旅遊環境至關重要。

觀光局積極輔導旅宿業參與環保標章認證，提升服務品質，未來將持續以說明會、並透過獎勵補助每家業者費用2至4萬元，鼓勵更多高雄業者取得環保標章，加入綠色旅遊行列，共同打造永續旅遊城市。

她表示，今年將陸續推出「永續旅宿認證」、「性別友善旅宿認證」、「穆斯林友善旅宿認證」及「親子與寵物友善旅宿輔導計畫」等五項輔導認證計畫，持續輔導旅宿觀光產業接軌國際旅遊市場。

觀光局補充，目前高雄有10家環保標章旅館，其中4家取得金級認證，2家獲銀級認證，4家為銅級認證；為達2050淨零碳排，不僅需要各級產業積極投入，更須從推動「綠生活」開始；觀光局將持續輔導旅宿業參與認證，提供旅客作最佳綠色住宿選擇，並透過大眾運輸探索高雄，開拓低碳排之旅遊路線，實踐永續減碳綠生活，讓旅行更有意義，相關資訊可至高雄旅遊網查詢。

觀光局長高閔琳鼓勵業者參加環保標章旅館認證。（觀光局提供）

高市觀光局推動旅宿業環保標章輔導，與會業者實地參訪金級環保標章旅館綠能設施，圖為廚房打氣機退冰系統。（觀光局提供）

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