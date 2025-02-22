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    板橋動物之家將設室內貓咪樂園 預計年底前完工

    板橋動物之家生命教育園區將設置室內貓咪遊憩區，預計今年底前完工。（新北市動保處提供）

    板橋動物之家生命教育園區將設置室內貓咪遊憩區，預計今年底前完工。（新北市動保處提供）

    2025/02/22 12:39

    〔記者黃子暘／新北報導〕飼養貓咪的人口數持續增加，新北市府動物保護防疫處長楊淑方表示，考量貓咪飼主期望家貓能和家犬一樣有遊憩空間，市府多次與獸醫師、動物行為專家討論，將在板橋動物之家生命教育園區設置室內貓咪遊憩區，工程總經費約450萬元，預計今年底前完工。

    動保處指出，這個室內貓咪樂園將包融入不同主題、功能空間，包含適宜人貓共住的家居示範區，讓大眾藉此認識人貓友善環境，互動主題空間設置則採取環境豐富化，利用設施安排把戶外環境盡可能地帶進室內，讓貓咪盡情探索，滿足牠們攀爬、探索的天性。

    動保處說，場域管理將規劃採用人工智慧（AI）系統，每個空間一次僅開放同戶貓咪進入遊憩區，寵物與飼主皆須經過晶片認證並已完成疫苗注射才可入內，並搭配消毒清潔流程，讓貓咪玩得安全、安心。

    動保處提醒，民眾飼養動物應善盡責任，定期帶寵物健檢、施打疫苗及完成晶片登記，若有相關疑問，可撥打動保處電話02-29596353諮詢。

    板橋動物之家生命教育園區將設置室內貓咪遊憩區，預計今年底前完工。（新北市動保處提供）

    板橋動物之家生命教育園區將設置室內貓咪遊憩區，預計今年底前完工。（新北市動保處提供）

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