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    慈濟大林醫院「佛陀問病圖」 釋昭慧PO文說明李健儀贈畫證嚴始末

    慈濟大林醫院「佛陀問病圖」爭議，釋昭慧PO文說明李健儀與證嚴上人對「佛陀」臉型意象的表達，也繪製上人的畫作。（取自釋昭慧臉書）

    慈濟大林醫院「佛陀問病圖」爭議，釋昭慧PO文說明李健儀與證嚴上人對「佛陀」臉型意象的表達，也繪製上人的畫作。（取自釋昭慧臉書）

    2025/02/22 12:57

    〔記者洪美秀／新竹報導〕嘉義大林慈濟醫院「佛陀問病圖」衍生盜圖爭議風波引發各界關注，近期風波稍平息，玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧昨天在臉書發文，述說原創畫家李健儀與證嚴上人完成「佛陀問病圖」的始末，並提到3個「佛陀」臉型意象，及李健儀將畫作送給證嚴的原由。

    釋昭慧提到「畫像創意來自上人想突破傳統」，她在近期拜訪李健儀後得知，1997年李健儀完成天主教委託的「中華聖人圖」，只等追封日期確定移至梵蒂岡博物館典藏；後來李健儀經由宜蘭一名師姐與結識上人，時間是在完成「中華聖人圖」之後，該師姐告知大林慈濟醫院擬製作「佛陀問病圖」壁畫，因此詢問李健儀是否有興趣承攬此事，才帶他到花蓮靜思精舍拜見上人。

    那次與上人會面，李健儀甚受鼓舞，也認為上人的藝術素養很高，上人問說：「我給主題，你就能夠創作出來？」並對「佛陀問病圖」期許很大，聽到了李健儀的肯定答覆，上人就請李健儀開始「畫畫看」。

    從那之後，李健儀每個月都在台中精舍拜見上人，把自己構作的初稿與修訂稿，以及後面作畫過程中的每一次進度，呈遞給上人過目。上人每次都認真瀏覽，仔細聆聽，並提供修正意見。

    由於主題是「佛陀問病圖」，上人想突破傳統，例如「過午不食的佛陀臉型，不應是圓胖」，李健儀嘗試了幾個造型，最後決定以上人的恩師印順導師的法像，來舖墊壁畫中的「佛陀」意象，而畫中右側扶著病人的比丘尼，則是證嚴上人。

    李健儀說，畫作想呈現「大愛問病，既有佛陀問病的典故，也有慈濟大愛的時代意義」，從印順導師到證嚴上人，師徒都本於「大愛」，而醫院的本意在此。

    李健儀提到，最初構圖中，印順導師穿著袈裟且「偏袒右肩」，上人看過之後，請他改成覆肩款式，袈裟的皺褶與紋路是上人坐著看他進行最後修飾繪畫，最後他也將3幅上人的畫像呈贈上人。

    慈濟大林醫院「佛陀問病圖」爭議，玄大釋昭慧說明李健儀與證嚴上人對「佛陀」臉型意象的表達，也繪製上人的畫作。（取自釋昭慧臉書）

    慈濟大林醫院「佛陀問病圖」爭議，玄大釋昭慧說明李健儀與證嚴上人對「佛陀」臉型意象的表達，也繪製上人的畫作。（取自釋昭慧臉書）

    慈濟大林醫院「佛陀問病圖」爭議，玄大釋昭慧細說李健儀與證嚴上人對「佛陀」臉型意象的表達，也繪製上人的畫作。圖為原創畫家李健儀與佛陀問病圖檔。（記者洪美秀攝）

    慈濟大林醫院「佛陀問病圖」爭議，玄大釋昭慧細說李健儀與證嚴上人對「佛陀」臉型意象的表達，也繪製上人的畫作。圖為原創畫家李健儀與佛陀問病圖檔。（記者洪美秀攝）

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