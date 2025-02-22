改善交通、環境品質 汐止三通第一階段發布實施

配合捷運汐東線施作，汐止吉林街至福德三路將全段拓寬為16公尺寬道路。（新北市城鄉局提供）

2025/02/22 12:21

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市汐止都市計畫於2004年通盤檢討發布實施至今已超過20年，汐止區常有民眾反映路寬不足，通勤至台北市車流量日益增加，經常造成車流回堵等交通亂象，市府城鄉發展局長黃國峰表示，市府日前完成第3次通盤檢討作業，主要計畫於今年1月9日起發布實施，著重改善當地交通運輸、社宅規劃等議題。

黃國峰說，市府配合地方民意需求，逐步改善汐止當地路寬不足、塞車、人車爭道等問題，汐止都市計畫第3次通盤檢討主要計畫於今1月9日起發布實施，細部計畫自2月11日起核定實施，此階段計畫著重於都市計畫圖重製與數值化，改善當地交通、社會住宅規劃、環境整治及細部計畫拆離等議題。

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城鄉局指出，配合捷運汐止東湖線規劃，拓寬吉林街至福德三路全路段為16公尺，將改善汐止區至內湖、南港地區的交通瓶頸，是為本次計畫的重點之一；汐止區橫科路現況寬度僅約6公尺，現況汽機車會車困難、屢次有人車電桿爭道情形，道路兩側建築物密集，現階段難再拓寬道路，因此，計畫已公告現有巷道範圍檢討變更為計畫道路，並規範臨道路兩側建築基地各要退縮2公尺建築，未來該路段路廊將變為10公尺，兼顧兩側住宅區權利，也留設公眾人車通行空間。

另外，城鄉局表示，保長坑地區新設10公尺寬的跨河計畫道路，市府業已納入汐止三通第二階段且報請內政部審議，待發布實施後，將由市府新建工程處開闢橋梁，將有助於提升通行安全及交通路網連結。

都市計畫科鄧涵瑛科長指出，此計畫也配合中央社會住宅政策，規劃社會福利設施用地面積約1.45公頃，以解決當地居民的居住需求；也針對汐止工業區及河岸指定退縮建築規定，有助於改善都市景觀。

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