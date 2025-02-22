新北6區建第2座運動中心 板橋第二運動中心預計明年10月完工

板橋第二運動中心預計明年10月完工，建物為地下1層、地上8層，設65部汽車停車位及86部機車停車位。（記者黃子暘攝）

2025/02/22 12:17

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府針對人口數達25萬以上的行政區，規劃新建第二座國民運動中心，其中板橋第二運動中心預計明年10月完工，建物為地下1層、地上8層，設65部汽車停車位及86部機車停車位。新北市長侯友宜今（22）日視察工程進度時表示，雙北世界壯年運動會5月即將登場，盼藉此引領運動熱潮。市議員石一佑建議，板橋第二運動中心鄰近中和區，料想使用率高，應增設停車位，方便運動民眾。

侯友宜說，新北市是全國人口最多的城市，已啟用16座國民運動中心和2座水上運動中心，為滿足民眾需求，市府也針對擁有25萬以上人口的行政區規劃第二座運動中心建設，盼板橋第二運動中心可以在明年10月如其、如質完工，以便板橋東區民眾就近運動。

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工務局長馮兆麟指出，環保方面，板橋第二運動中心將取得一級能效認證，它位於光復高中校區，以光復高中體育發展重點項目「自由車」為特色運動項目，設立專業級自由車訓練室，另外還會提供游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場等核心運動設施。

新建工程處長簡必琦介紹，板橋第二運動中心是地下1層、地上8層的建物，地下層設65部汽車停車位及86部機車停車位，總經費12億6千萬餘元，現正進行地下1樓結構作業，工程進度微幅超前，新工處會要求施工單位做好安全監測，目前相關安全監測數據都在安全範圍。

體育局長洪玉玲表示，除板橋第二運動中心外，蘆洲湧蓮寺公益大樓國民運動中心也預計明年底完工，新莊第二運動中心則規劃於文高一用地解編後之公園兼體育場用地，配合都市計劃期程，預計2027年啟動興建，三重第二運動中心暫時規劃於三重果菜市場都市更新案公益空間；至於中和、新店第二運動中心，市府持續依都市計畫整體開發區公共設施用地或公益空間盤點，尋找符合所需面積、交通便利、區位發展等指標選址。

針對板橋第二運動中心，石一佑表示，它位處板橋、中和區交界，周邊有光復高中、社宅等，根據周邊發展狀況，第二運動中心停車位數量應增加，不過目前建設看來已經定型，她已向交通局建議尋覓周邊地點建設停車位置作為補充，也盼結合周邊里辦公室提出回饋地方的方案。

洪玉玲補充，雙北世壯運將於5月17日至5月30日舉行，新北16座運動中心體適能館及游泳池將在賽事期間開放給選手免費備戰，新北市也將持續建置具特色的國民運動中心。

板橋第二運動中心預計明年10月完工，建物為地下1層、地上8層，設65部汽車停車位及86部機車停車位。圖為工地現況。（記者黃子暘攝）

板橋第二運動中心預計明年10月完工，建物為地下1層、地上8層，設65部汽車停車位及86部機車停車位。圖為工地現況。（記者黃子暘攝）

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