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    澎湖縣工務處繳出亮眼成績 舉辦「人本交通」成果展

    澎湖縣長陳光復、秘書長楊書舜，與青年音樂家馬揚威合影。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復、秘書長楊書舜，與青年音樂家馬揚威合影。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/22 12:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府工務處今（22）日以「愛讓你-人安行」為主題，在國立澎湖科技大學國際會議廳舉辦成果展，藉由成果發表，讓各界感受到澎湖交通環境的進步，期待和各界一起攜手營造更安全、友善的通行環境。澎湖縣長陳光復、秘書長楊書舜等官員也專程到場為活動揭開序幕，國土署王簡任技正錫銘、科長陳正惠等也應邀一起見證成果。

    成果展上，國土署超高人氣的吉祥物「My way小鹿」也到場共襄盛舉，逗趣的模樣讓小朋友們驚呼連連、笑聲不斷。並邀請澎湖知名樂壇兄妹檔馬揚威、馬揚韻，現場演奏小提琴，帶動現場熱鬧氣氛，23、24日2天將移師到朝陽里活動中心舉辦，現場除了有精采的成果展示影片外，還有逗趣的動畫版宣導影片以及各式文宣。

    除了展示各地的改善工程成果之外，工務處也在活動上公布「人本交通繪畫比賽」海報組及漫畫組的獲獎作品，孩子們藉由充滿創意的畫作，表達自身對於人本交通的觀念與想法，每一幅都值得好好駐足觀賞。

    「行人與車輛彼此互讓，才是造就道路安全、進步城市的根本。」澎湖縣長陳光復在致詞時表示，一直以來他對於道路品質及行車安全就非常重視，因此也責成工務處務必須加快腳步逐一完成縣境的道路改善工程。澎湖縣政府工務處，由處長林文藻領軍下，在「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」勇奪3項大獎，也證明只要有心，澎湖的環境會越來越美好。

    澎湖縣長陳光復頒獎表揚，參加人本教育繪畫比賽優勝者。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復頒獎表揚，參加人本教育繪畫比賽優勝者。（記者劉禹慶攝）

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