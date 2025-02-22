竹市三民國中通學步道開挖便道塞滿汽機車 曾資程：行人地獄現形記

新竹市三民國中通學步道改善工程已動工開挖，但市府設的臨時便道塞滿汽機車，市議員曾資程批根本是行人地獄現形記，逼學生走愛馬路上險象環生。（記者洪美秀攝）

2025/02/22 11:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府2月初宣佈投入823萬元進行三民國中146公尺通學步道改善工程，沒想到動工開挖舊有人行道後、臨時便道停滿各種汽機車，逼得學生得與車爭道。市議員曾資程及當地里長黃建廷說，臨時便道上停滿汽機車，學生無人行道可走，整個動線亂七八糟，也無人員在現場執行交通指揮，學生及居民抱怨連連，直呼根本是行人地獄翻版。

曾資程說，人行道建置是這幾年政府推動的重要政策，從前市長林智堅任內推動，已完成多所學校通學步道及人行道建置，而高虹安接任市長後，所執行的通學步道、人行道，有多件是延續前？朝規劃爭取中央補助的案子，市府團隊在執行相關政策，應駕輕就熟，沒想到換了市長，工程延宕已是家常便飯，就連交通維持計畫及施工細節都變了樣。

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黃建廷也說，根本不知道三民國中通學步道已開挖，先前根本未開施工說明會，根本不清楚市府的交通維持計畫，看到學生及居民走在危險的便道，要閃臨時通道上停滿滿的汽機車，還要閃馬路上的汽機車，根本就是棄行人及學生安全於不顧。

曾資程現勘也發現，市府僅貼個公告就設行人臨時通道，但臨時通道上停滿汽機車，根本未清空，讓學生無路可走，只能走在馬路上與車爭道，顯象環生，家長接送孩子，看到孩子走在危險的馬路及工區上，已氣炸在群組開罵。

曾資程說，這些市政工作及政策都推行多年，本不該出現這樣低級的錯誤，好的事情卻做到讓學生及居民忿忿不平，遠在新加坡爽玩的代理市長邱臣遠有看到嗎？有感受到學生走在危險的道路飽受安全威脅嗎？

市府教育處表示，三民國中通學步道工程臨時人行道建置，目前尚有一部停置超過2個月的轎車及少數久停未曾移動的機車，已請交通處依規貼公告並協助通知車主，如未依公告期程移車，將由市府強制移至適當處所。同時已請廠商做好交通維管，學校也會派員協助，維護學生上放學安全。

新竹市三民國中通學步道改善工程已動工開挖，但市府設的臨時便道塞滿汽機車，市議員曾資程批根本是行人地獄現形記，逼學生走愛馬路上險象環生。（記者洪美秀攝）

新竹市三民國中通學步道改善工程已動工開挖，但市府設的臨時便道塞滿汽機車，市議員曾資程批根本是行人地獄現形記，逼學生走愛馬路上險象環生。（記者洪美秀攝）

新竹市三民國中通學步道改善工程已動工開挖，但市府設的臨時便道塞滿汽機車，市議員曾資程批根本是行人地獄現形記，逼學生走愛馬路上險象環生。（記者洪美秀攝）

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