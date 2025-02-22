新北有責任蓋北部第2個大巨蛋 侯友宜歡迎市民提出選址想法

新北市長侯友宜出席市政行程，席間受訪，針對時事議題進行回應。（記者黃子暘攝）

2025/02/22 11:41

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市要蓋大巨蛋，日前市府條列6個評估選址位置，市長侯友宜今（22）日出席市政行程時表示，大巨蛋第一場專家會議中，所有專家、教練、選手都正向看待這項建設，也針對選址提出想法、看法，他歡迎市民一起對選址表達想法，「新北市有必要、也有責任在北部蓋第2個大巨蛋」。立委洪孟楷說，現在提出來6個選址都經過評估，期待這是在演唱會、運動、競賽經濟等各方面都讓市民有光榮感的大巨蛋。

侯友宜表示，專家、教練、選手們都正向看待新北市來蓋大巨蛋，也有針對選址提出想法，歡迎市民也表達想法，「新北市有必要、也有責任在北部蓋第2個大巨蛋」，這個大巨蛋將以展演文化及運動為主要項目，同時帶動新北市運動風氣與經濟發展。

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此外，針對經典賽資格賽，侯友宜指出，歡迎大眾到市民廣場參加直播派對為台灣隊加油，台灣隊只要打出全壘打，國民運動中心有優惠課程，如果能夠拿到經典賽的門票，就開放免費使用5天的運動中心的游泳池、體適能館。

洪孟楷說，選址就交由專家等針對未來的營運、交通、客群及整體環境來做評估考量我，期待這是屬於新北市的大巨蛋，並且永久營運，讓演唱會經濟、運動經濟、競賽經濟及各方面都讓市民感到光榮。

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