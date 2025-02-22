強化弱勢生國英數 教育部攜手民團去年助逾2千人次

永齡希望小學中山分校提供學童多元學習資源及學習刺激，增加同儕互動及提升學習興趣。（教育部提供）

2025/02/22 10:56

〔記者林曉雲／台北報導〕為強化偏鄉與弱勢家庭學生國文、英文、數學基礎學科能力，教育部與博幼社會福利基金會、永齡教育基金會、均一平台教育基金會合作推動「學習扶助」計畫，結合大專學生、現職教師與社區師資，運用多元教學模組與線上學習資源，並追蹤學生長期學力發展，弭平城鄉與弱勢學習成就差距，去（113）年偏鄉與弱勢家庭受輔學生有2561人次。

南投縣中寮國小參與博幼基金會「經濟弱勢家庭學童學習扶助計畫」課後輔導，協助偏鄉資源不足的孩子扎根基本學力，博幼教育團隊採用「差異化教學法」，以客製化的進度，透過教師的陪伴與支持系統，幫助孩子奠定學習基礎，讓勤奮努力的學生，從日常作業和考試中獲得小小成就感，提升自我肯定，學生獲得教師更多指導，也透過數位教學工具的獎勵及趣味機制，更專注於課堂中，進而提升學習成效，提升學習自信。

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永齡希望小學中山分校班上的布農族學生，會將英文字母發音與族語混淆，老師用心拆解英文的聲音系統，帶領學生進行拼字與字音的練習，並設計有趣的教學活動，重新建立學童對英文的聲音連結，增加其學習動力與興趣。

苗栗縣造橋國小則與均一教育團隊合作「課中學習扶助計畫」，針對學生學習弱點，進行課中個別輔導，運用均一平台數位教材融入教學，有效地幫助教師在同一時間針對不同的學生，進行影片、解題以及個別指導。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，民間基金會教學團隊以有系統、有架構的課輔機制，輔以專業研發的教材及教學策略，奠定受輔學童的學習基礎，重建對課業學習的信心與能力，並搭配均一平台、因材網及學習吧等平台資源，輔助學生提升學習成就。

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