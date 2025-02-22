大安森林公園的三月天......杜鵑花開前 繡球花先爭美

大安森林公園之友基金會在杜鵑花心心區域設計的繡球花園，花團錦簇的繽紛色彩，相當吸睛。（台北市公園處提供）

2025/02/22 10:52

〔記者何玉華／台北報導〕「淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上、杜鵑花開在小溪畔……」耳熟能想的《杜鵑花》歌曲，預告了3月即將來臨的杜鵑花季。台北市杜鵑花展即將於3月1日在大安森林公園展開，但受氣候變化影響，台北市公園路燈工程管理處表示，盛花期落在3月8日至3月15日之間；不過，大安森林公園之友基金會在杜鵑花心心區域設計的繡球花園已悄悄綻放。

公園處表示，大安森林公園杜鵑花展將在3月1日開展，目前正在進行現場布置。展區布置採用杜鵑搭配季節草花，營造出多采多姿的榮景，另配合花季，整個3月週末都有精彩活動，讓民眾到公園感受花之春日饗宴。不過，由於今年2月低溫天數較多，觀察目前公園內平戶杜鵑花苞生長的狀況，預計盛花期落在3月8日至3月15日之間。

請繼續往下閱讀...

杜鵑花雖未盛開，大安森林公園之友基金會在杜鵑花心心區域設計的繡球花園，今（22）起開放參觀，由大安森林公園3號門進入，就可以看到色彩明亮的繡球花，花團錦簇相當吸睛。基金會說明，繡球花為多年生落葉或常綠灌木，別名八仙花、紫陽花或雪球花等，原產中國、日本及韓國。聚繖花序，大型，花色鮮艷，在自然環境下於晚春開花，同年秋冬季花芽形成，冬天時進入落葉休眠，至隔年春天溫度回暖時重新生長萌芽。

基金會說，繡球花花球由許多小花組成，大部分看到的我們稱作「裝飾花」，其實都是瓣化的「花萼」，而真正具花蕊，能夠授粉繁殖的「可孕花」則是中心或藏在花球下面較不顯眼的小花， 而部分繡球花品種不具有真正的花朵，僅能透過插枝繁殖。

大安森林公園之友基金會在杜鵑花心心區域設計的繡球花園，花團錦簇的繽紛色彩，相當吸睛。（台北市公園處提供）

大安森林公園之友基金會在杜鵑花心心區域設計的繡球花園，花團錦簇的繽紛色彩，相當吸睛。（台北市公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法