「拉崙」變「青甘」農業部傻傻分不清 遭澎湖民眾砲轟

青甘體型較大，頭部也較圓。（林震宇提供）

2025/02/22 10:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以往市場上「石喬仔假土魠」，現在卻是農漁最高主管機關農業部，公然以「拉崙假青甘」，一篇教導民眾分辨「紅甘」與「青甘」不同的圖文，在網路上引起熱議，尤其四面環海的澎湖民眾，更是群起砲轟，認為農業部傻傻分不清楚，還拉出中研院台灣魚類資料庫「背書」，有誤導民眾之嫌，農業部立即撤圖，並進行補充說明。

農業部近日發文，教導民眾如何分辨紅甘、青甘，鰺科鰤屬的「杜氏鰤」，俗稱紅甘，外觀特徵：魚體中部具1條黃色縱帶，尾鰭下葉具白緣；帶鰺屬的「雙帶鰺」，俗稱青甘，外觀特徵：側線無稜鱗，2根鰭條組成的離鰭1枚；體側中部兩條藍色縱帶，其下為黃色縱帶。並說明紅甘比較有彈性，青甘則是滑順帶點油脂。

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此圖文一出，立即引發澎湖漁民熱烈討論，拉崙、青甘大不同，外觀上拉崙頭部較尖，青甘與紅甘頭部較圓，市場售價青甘每公斤約350元，拉崙每公斤約150元，以往市場上偷偷摸摸「石喬仔假土魠」，現在卻是農漁最高主管機關農業部，公然以「拉崙假青甘」，引發民怨。

農業部立即進行更正，俗稱「拉崙」的「雙帶鰺」，在澎湖也被稱為「青甘」；而在日本料理中，「青魽」一般是指「鰤」，又有人稱之為「寒鰤」或「五條鰤」。2種魚在台灣的俗稱相似，外型也相像。由於原圖中「日本料理」可能會讓大家誤以為指的是「鰤」，已經更正圖面，並在內文中補充說明「青甘」與「青魽」的差異。

拉崙頭部較尖身體細長，外型與青甘有差異。（陳姓釣客提供）

農業部傻傻分不清楚，拉崙假青甘。（記者劉禹慶攝）

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