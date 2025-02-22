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    參訪高科大軌道研發 台鐵:一般料國產化比率已達44％

    台鐵董事長杜微率團參訪高科大軌道研究中心。（台鐵提供）

    台鐵董事長杜微率團參訪高科大軌道研究中心。（台鐵提供）

    2025/02/22 10:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕為提升設備可靠度及妥善率，台鐵公司積極推動設備及零組件國產化，確保各類建設（置）進度及供料無缺，近年已有相當成效，估算一般料國產化比率已達到44％。

    台鐵說明，為進一步推動設備國產化，持續與台北科技大學、高雄科技大學、工研院等單位合作，研究開發車輛、軌道、號誌各類系統及零組件，並強化中下游廠商產製能力，在重置與維修二個管道上齊頭並進。

    台鐵董事長杜微，日前更與副總經理賴興隆、機務處處長鄭國璽、南區營運處處長陳文川，電務處副處長陳坤玉、工務處副處長劉宏祥等人，聯袂參訪高雄科技大學，由高科大鐵道技術中心主任張簡嘉壬接待。

    一行人參觀中心各項硏究設備，及新進開發的成果，包括軌道感測、空測、遠端傳輸、電控卡板、TSR、ATP/ ATC、車載供電以及各種測台；參觀後與校方進行座談，研討未來國產化開發及規劃的方向，會中台鐵並邀請高科大加入南區地方創生行列，培養優秀軌道人材，投入高屏軌道職場。

    杜微表示，非常感謝高科大對台鐵支持，中心協助台鐵建置的土石流溢流告警系統、水位監測系統、及雲端監控都已正常運作中，未來還有異物入侵偵測及TSR告警正在建置中，可有效守護台鐵安全；台鐵將與中心密切合作，妥善進行各項設備重置及維修的源頭規劃，積極建置更新，達成公司安全營運提升服務的目標。

    台鐵董事長杜微率團拜訪高科大軌道研究中心。（台鐵提供）

    台鐵董事長杜微率團拜訪高科大軌道研究中心。（台鐵提供）

    高科大軌道研究中心協助台鐵推動設備國產化。（台鐵提供）

    高科大軌道研究中心協助台鐵推動設備國產化。（台鐵提供）

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