鹿港鎮44年專賣繡花鞋店說再見 老客戶對這一點大感謝

彰化縣鹿港鎮經營44年繡花鞋店要結束營業，熟客對於主人長期提供椅子給等公車的民眾坐下休息，大聲說謝謝。（記者劉曉欣攝）

2025/02/22 10:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮中山路有44年歷史的「四知鞋部」，專賣繡花鞋與台灣製的真皮皮鞋，掛起紅布條宣布即將結束營業，因為老闆娘楊施雪過世，老闆楊茂良身體也不適合顧店，兒孫決定讓鞋店走入歷史，消息傳出，許多熟客都特別來感謝「椅子恩情」，因為鞋店主人長期以來，都會主動拿椅子給等公車民眾坐！

鹿港鎮「四知鞋部」的店名，來自楊家「四知堂」的堂號，也就是 「天知、地知、你知、我知」。楊施雪的外孫女陳昱儒、陳筱棋表示，在經營「四知鞋部」之前，原店址是「四知西藥部」，後來政府規定西藥店必須有相關證照，外婆與外公決定開起鞋店，專賣皮鞋與繡花鞋。

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陳昱儒、陳筱棋指出，外公、外婆堅持只賣台灣製的真皮皮鞋，連繡花鞋也堅持是傳統繡花手工鞋，因為他們認為「這樣才會穿得久」。曾經有家專作繡花鞋手工廠要收起來，外婆決定把廠內所有的繡花鞋通通買下來，讓熟客都買得到最好品質的繡花鞋。

傳統買鞋一定要試穿，隨著時代改變，許多人也能接受網路下訂買鞋。陳筱棋表示，外婆對於買鞋不必試穿，都會說「不穿怎麼知道好不好」，有著老鞋店職人的堅持與傳統，認定買鞋子就是要試穿，只有試穿才是唯一王道。

陳昱儒說，賣鞋子最辛苦的就是顧客來試穿，就不停拿不同花色鞋款與尺寸，讓顧客滿意為止，但外婆很厲害，腦海中有著一套比電腦還清楚的鞋子清單，馬上就可以滿足客戶的要求，就算試穿再久也沒有怨言，認為這就是服務該有的態度。

由於「四知鞋部」只營業到明天（23日）就要結束，目前都是兒孫來排班輪流顧店，全部都是流血價出售，許多老客戶都是搶著來收購。好多熟客一來，都對陳昱儒、陳筱棋說「謝謝」，因為鞋店外面剛好就是公車站牌，老闆、老闆娘怕等車的民眾，等太久腳會酸，都準備椅子讓人坐下等公車，當椅子坐滿人，還會從屋子再拿椅子，放在騎樓讓人坐下來，也成為中山路最美的風景。

至於鞋店結束後的下一步？兒孫表示，還要再想想，也有可能會轉型，但先整理老屋後再說。

彰化縣鹿港鎮專賣繡花手工鞋的「四知鞋部」，店家在手工鞋廠要收起來，全數收購回來。（記者劉曉欣攝）

老鞋店的堅持！彰化鹿港「四知鞋部」所賣的真皮皮鞋，必須是台灣製才賣。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮四知鞋部是間老鞋店，店內可以看到舊櫥櫃有「四知鞋部」字樣，還有前身經營西藥房「四知西藥部」的櫥櫃文字。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮四知鞋鋪因為老闆娘過世，老闆身體不適合顧店，兒孫決定結束營業，外孫女說，店內只賣繡花手工鞋與台灣製真皮皮鞋。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮四知鞋鋪因為老闆娘過世，老闆身體不適合顧店，兒孫決定結束營業，外孫女說，店內只賣繡花手工鞋與台灣製真皮皮鞋。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮的老鞋店「四知鞋部」，店內有保存早年的櫥櫃，上頭寫著「四知皮鞋部」。（記者劉曉欣攝）

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