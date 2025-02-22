衛武營前的「禮物」拆緞帶！業者證實餐廳去年底停止營運

衛武營外的禮物餐廳去年已停止營業，圖為6年前開幕盛況。（記者王榮祥攝）

2025/02/22 10:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄衛武營藝術文化中心前的「禮物」餐廳，因建築本身被設計成禮物、成為景點之一，近期有民眾注意到禮物上的大緞帶拆了，才發現餐廳已停止營運，業者證實餐廳已在去年12月31日功臣身退，但團隊沒有散、轉移到黃埔新村。

在高雄頗有人氣的禮物餐廳原屬於高市府交通局場域，6年前由藝術家陳奕彰承租，並透過鋼雕藝術把單純建築打造成禮物外觀，呼應對面鄰居衛武營的藝文氛圍，更與旁邊的迷迷村連結，成為外地遊客打卡、休憩重地。

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近期遊客參訪迷迷村，注意到禮物上的大緞帶被拆下了，才驚覺餐廳已停止營運；業者證實，禮物餐廳已在去年12月31日功臣身退。

業者回顧禮物過往，曾是求婚盛地、派對包場、記者會、發表會、朋友聚會的空間，禮物也享受了大家來到這裡給予的歡樂氣氛，但隨著市府對這塊土地有著更有效益的利用，禮物在2024年12月31日結束營業。

業者強調，雖然禮物停業、但團隊沒有散，後續正透過慕何藝術藝廊、玉蘭書店及玉蘭苑湘菜館，把禮物累積的人氣與藝文能量，全部轉移黃埔新村，繼續傳承與擴大。

禮物餐廳曾是許多活動舉辦場地。（翻攝禮物臉書）

禮物餐廳近期拆除大緞帶。（翻攝禮物臉書）

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