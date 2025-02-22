鼓勵成立都更會 高市府：最高補助800萬、受理至4/30

區域型都更工作站討論實況。（都發局提供）

2025/02/22 09:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府日前公告，114年度中央都市更新基金補助申請開跑，受理至4月30日截止，凡成立都市更新會的社區，可向中央申請最高800萬元補助，市府同時推出最高150萬元「第一桶金」先期整合補助，協力推動老舊社區重建更新。

都發局長吳文彥指出，市長陳其邁上任後，積極輔導社區推動都更，已成功協助8個社區成立更新會，並以推動多元都更政策助力社區，包括設立5處區域型工作站駐點服務，588輔導專案協助發起人設工作室整合意願，以及推出成立更新會可申請第一桶金先期規劃補助。

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此外，每年定期邀請專家舉辦講習，提升更新會成員的專業知識，至今已辦理26場次，多達979人次受惠。

都發局強調，大型社區所有權人眾多，整合相當不易，往往耗時數十年，成立更新會等於跨出一大步，市府推出最高150萬元「第一桶金」先期整合補助，以及中央最高800萬元的事、權計畫補助，皆可有效降低規劃與整合成本，減輕所有權人負擔，呼籲所有權人助力更新會社區幹部，惟有凝聚共識才能成功整合，讓新家園的美夢成真。

針對屋齡20年以上的公寓大廈管委會，也可申請大樓整建維護補助，最高補助工程費50%，其中招牌鐵窗違建拆除、空調外部管線美化等為必須施作項目，歡迎有需求的社區把握機會，可洽各都更工作站或撥打07-3313020（四維行政中心）諮詢。

高市府鼓勵有需要的社區成立都更會，最高補助800萬、受理至4/30。（記者王榮祥攝）

中央都更整建維護補助申請規定。（都發局提供）

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