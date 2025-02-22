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    高雄街道天降「鳥屎雨」！ 電線塗趨避劑卻釀大批燕子摔傷

    林園文化街的燕子疑因電線上趨避劑摔落地面。（邱于軒提供）

    林園文化街的燕子疑因電線上趨避劑摔落地面。（邱于軒提供）

    2025/02/22 09:06

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄林園區文化街因燕子停留電線上，地面大量鳥糞頻頻造成雨後摔車意外，相關單位事後在電線上塗趨避劑，不料這又讓大批燕子摔落傷亡，高市議員邱于軒緊急聯繫台電，先拆除沾有趨避劑的電線保護套，避免燕子再受傷。

    邱于軒說明，林園文化街因大量燕子停留，造成鳥糞汙染路面，且陸續造成多起雨後摔車案件。

    她邀集相關單位經過多次會勘後，決定採用鳥類趨避劑方式，也在前天上午完成施作，塗在文化街上方電線黃色保護套上；不料當天服務處就陸續接到民眾反應，有大量燕子摔落傷亡，立刻委請區公所聯絡台電緊急處置。

    邱于軒表示，昨天（2月21日）下午已先拆除沾有趨避劑的電線黃色保護套，避免燕子再發生意外；地面鳥糞及鳥屍已請清潔隊清除，拾獲的受傷燕子轉交動保處及動物醫院醫治。

    她進一步指出，初步推斷是趨避劑導致燕子摔傷，會再持續了解本次事件發生原因，並研究後續如何改善，同時公開感謝獸醫師陳胤凡熱心協助，沒有放棄任何一個小生命。

    民眾將受傷燕子送到邱于軒服務處。（邱于軒提供）

    民眾將受傷燕子送到邱于軒服務處。（邱于軒提供）

    邱于軒緊急聯繫台電暫時移除塗了趨避劑的電線保護套。（邱于軒服務處提供）

    邱于軒緊急聯繫台電暫時移除塗了趨避劑的電線保護套。（邱于軒服務處提供）

    高雄林園文化街電線塗上趨避劑，卻致使部分燕子摔傷。（邱于軒提供）

    高雄林園文化街電線塗上趨避劑，卻致使部分燕子摔傷。（邱于軒提供）

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