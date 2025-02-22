南投縣抽驗蔬果農藥殘留4件超標 知名連鎖超市上榜

南投縣衛生局為確保縣民食用蔬菜及水果安全，針對超市販售蔬果進行稽查。（南投縣衛生局提供）

2025/02/22 07:04

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府衛生局為確保縣民食用蔬菜及水果安全，近期抽驗21件市售蔬果檢驗農藥殘留，其中4件不符規定，包括國姓鄉1家全國知名連鎖超市販售的蘿蔔農藥超標，除第一時間通知相關業者下架不合格產品，並將問題產品移請供應商所在地的衛生機關依法處理及裁罰，以防止再次流入市場。

南投縣衛生局指出，此次蔬果農藥殘留抽驗對象包括超市、果園、果菜行及傳統市場等，經檢測包括埔里1家果菜行的韭菜花、1家超市的茼蒿、水里1家果菜行的菠菜及國姓鄉1家全國知名連鎖超市販售的進口蘿蔔，均不符規定。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒民眾，選購蔬果時，可選擇有認證的農產品、注意產地與標示、正確的清洗與浸泡、妥善保存並盡快食用，該局將持續監測市場流通的蔬果，透過超市、賣場、傳統市場等不同通路的抽驗機制，確保農產品的安全性，並對業者進行法規輔導。

衛生局指出，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食品安全衛生管理法「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰，若無法交代來源，則可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰，罰責不輕，除籲請農民重視農德及遵守農藥安全使用外，販售業者也應嚴格把關，謹慎進貨。

南投縣衛生局人員針對傳統市場果菜行販售蔬菜進行抽驗稽查，避免農藥殘留。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局提醒民眾，選購蔬果時可選擇有認證的農產品、正確的清洗與浸泡，避免農藥殘留。（南投縣衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法