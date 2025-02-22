02/22 各報重點新聞一覽

交通部通過台鐵公司票價費率調整方案，台北到台中自強號列車將漲為501元、台北到新左營漲到975元。（資料照）

2025/02/22 06:40

自由時報

台鐵漲價 北高自強號千元有找

台鐵票價卅年凍漲，昨交通部通過台鐵公司票價費率調整方案，平均漲幅約廿六．八％，最快月底送行政院審議，若通過，新票價最快今年上半年上路。台北到台中自強號列車將漲為五○一元、台北到花蓮漲到五八三元、台北到新左營則漲至九七五元。

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罷免王美惠造假 往生者家屬提告 8旬老婦簽名筆跡有力 選委會查詢揪出

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全國各地罷免民進黨立委「幽靈連署」事件頻傳，民進黨嘉義市立委王美惠被提議罷免，卻發現已往生兩年半的八旬王姓婦人遭冒名連署，王姓丈夫昨前往嘉義地檢署按鈴告發，要求檢方查明。據了解，嘉市選委會在審查階段發現王姓婦人連署簽名筆跡有力，讓人起疑，依規定發出查詢函後，這起離譜「死人連署」事件才曝光。

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隱餐飲負責人勾神鬼女票務 高報酬為餌 詐臺雅前老董50億

曾犯下二千多萬元詐欺案的女子羅佩雯，出獄後犯行「升級」，涉與臺雅集團前董座沈裕雄的特助、知名隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，從二○一九年至二○二三年的五年內，以投資海外機票、移民投資等由，詐走沈裕雄逾五十億元；台北地檢署日前指揮調查局新北市調查處執行搜索，鄭男先遭收押禁見，當天未到案的羅女前天投案，也遭收押禁見。

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聯合報

百萬交保 林岱樺控「查整天沒證據、強行拘留」

民進黨立委林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案，前天在調查局南機站偵訊十六小時後，昨天凌晨移送高雄地檢署複訊，檢方訊後以她涉貪汙治罪條例等罪嫌，以一百萬元交保。林岱樺指控檢調「查整天都沒證據、強行拘留」。雄檢表示，偵辦過程依照刑事訴訟法辦理，對林岱樺沒有任何不法措施。

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健保30年 改革已到深水區…面臨三大挑戰

享譽全球的健保制度，今年邁入卅年，台北政經學院基金會董事長黃煌雄昨於「健保卅周年永續研討會」指出，健保改革已經進到「深水區」且正面臨「超高齡化」、「少子化」與「新科技」等三大挑戰；與會專家建議，應該朝費率調整、改善支付制度、加速新藥新科技納保三方面改革。

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中國時報

法總統：向俄示弱 陸恐誤認有權侵台

法國總統馬克宏將於24日訪問華府，與美國總統川普會面。馬克宏表示，他打算告訴川普，美國的「戰略利益」與歐洲的「相同」，並強調不要向俄羅斯總統普丁示弱。他稱，若讓烏克蘭落入俄國手中，會對北京釋放危險的戰略訊號，讓大陸以為有權入侵台灣。

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林岱樺100萬、胞弟70萬元交保

高雄地檢署偵辦民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費及透過通法寺違法收受政治獻金案，21日凌晨檢察官複訊後諭知林岱樺與通法寺住持釋煌智2人均100萬元交保，林胞妹林岱縝則以30萬元交保、孟姓服務處人員10萬元交保；林岱樺胞弟林岱融與王姓、黃姓工作人員因涉協助作帳遭聲請羈押，法院審酌後裁定70、60萬元交保。檢方預料將提抗告。

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罷免立委王美惠驚見死人連署，王先生（左）到嘉義地檢署遞狀提告連署領銜人、備補領銜人。（記者丁偉杰攝）

隱餐飲集團負責人鄭淳駿（左圖，取自聖約翰科技大學官網）和女子羅佩雯（右圖，讀者提供）聯手詐欺臺雅集團已故董事長沈裕雄50億，雙雙收押。

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