蔡明忠憶及這輩子工作最認真的90天

國際通商法律事務所21日晚間舉辦50週年慶祝晚會。（國際通商提供）

2025/02/21 23:59

〔記者張文川／台北報導〕國際通商法律事務所台北所，21日晚間在台北文華東方酒店舉行創所50週年紀念晚會，以「在地深耕，全球佈局」為主題，席開50桌，工商總會名譽理事長許勝雄、富邦集團董事長蔡明忠、玉山科技協會理事長童子賢、茂聯集團董事長梁華哲皆親自到場祝賀。

國泰金控總經理李長庚、台新金控總經理林維俊、CIP哥本哈根基礎建設基金法務長歐博翔、DBS星展銀行員工關係資深副總裁陳建良，皆是座上賓致賀，美國在台協會、台灣美國商會、台灣上市櫃協會亦派代表出席。

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國際通商主持律師馬静如表示，「客戶的成功，就是我們的成功」，感謝客戶的信任，選擇國際通商擔任法律顧問、策略夥伴及最忠實的朋友，一起走過半世紀的成功旅程。

蔡明忠致詞表示，與國際通商緊密合作多年，尤其28年前台灣高鐵BOT案，為期90天的競標、議約籌備期間，他笑稱這90天是他這輩子工作最認真的日子，最終台灣高鐵聯盟以數百箱標案文件、堅強的團隊，以及扎實的計畫而勝出，促成今日的南北一日生活圈。

李長庚憶及2003年發生的某大律師事務所遭員工盜領侵占鉅款案，國泰委由國際通商應訴，證明我們銀行員當初該做的都做了，內控也沒疏忽，全案橫跨18年，一路與國際通商秉持誠信、遵法的長期堅持的企業文化，累積很好的合作默契。

國際通商是由律師李忠雄及Robert Yahng等律師創始於1975年，1977年加入在45個國家74個大城市皆設有事務所的全球知名律師品牌Baker McKenzie，半世紀來協助眾多台灣客戶及跨國集團的在台公司，發展全球佈局。

Baker McKenzie全球主席Miton Cheng表示，國際通商台北所迎來50週年重要里程碑，過去50年憑藉全球視野、產業領先的專業知識和深厚的本地市場洞察，以關鍵優勢為客户提供全方位的法律服務。

今年也是國際通商榮譽首席顧問陳玲玉執業50週年，她細數國際通商50年來的經典案例，包括全球民間投資金額最高的BOT案—台灣高鐵建設專案，協助蔡明忠成就今日北高一日生活圈；引進台灣第一家大賣場家樂福，協助台積電達成第一件依營業秘密法禁止離職高階主管跳槽國外競爭公司的案例。

陳玲玉表示，國際通商還曾協助完成富邦花旗策略聯盟案、台新金之彰銀經營權與財政部和解案、經營之神王永慶家族信託財產案等等，無異是50年來的台灣經濟發展簡史。國際通商今年特地出版新書《在地深耕，全球佈局》，紀錄國際通商的100件經典案例。

國際通商法律事務所21日晚間舉辦50週年慶祝晚會，榮譽首席顧問陳玲玉細數歷年經典案件。（記者張文川攝）

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