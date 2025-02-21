以藝術翻轉併校！屏東新埤大成實小承辦基金會退場 尋新團體接手

大成藝術實驗小學。（記者陳彥廷攝）

2025/02/21 23:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣新埤鄉大成國小原本面臨廢校，轉型大成藝術實驗小學後，目前學生數達91人，去年底還盛大舉辦「大地藝術節」，但承辦的「財團法人台北市關渡文化藝術基金會」終止合約。屏東縣政府教育處說，現正委託新的相關團體接手，春夏季到學期末的課程、內容不受影響。

大成實小轉型前，學生只剩28人，縣府2021年委託關渡文化藝術基金會辦理藝術實驗教育計畫，大成實小轉型為屏東縣第3所公辦民營實驗教育學校，主軸為以身體作為核心，導入藝術統合教學法，實踐藝術實驗學校理念，最為人所熟知的就是引入雲門舞蹈教室的身體律動藝術教學，吸引外鄉鎮學童前來就讀，目前學生達91人。

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委託合約原定執行6年，但春節前傳出關渡文化藝術基金會因故提前終止委辦計畫，對此，教育處說，基金會春節前已口頭告知因組織轉型終止委辦，春節後首日來函，縣府同意2月18日終止委託契約。

教育處說，大成實小去年底舉辦「大地藝術節」，擾動、刺激村落的感動至今仍讓人記憶猶新，為促進教育創新及多元化發展，大成實小的初衷不會變，為維護親、師、生最大權益，接下來春、夏學季的課程教學都不會有任何變動。當時的台北藝術大學、雲門舞蹈教室等身體藝術的外界資源也不會變。

為維護學生受教權、保障家長教育選擇權，教育處說，2月19日到7月31日過渡期，課程、教學等仍依照已核定通過的實驗教育課程計畫，包括作息時間及四學期制，降低過渡期的變動與衝擊；教職員部都屬校內編制人員，未受影響。以延續目前實踐藝術實驗學校的教學模式為方針，將儘速覓得新的團體接手辦學。

校方日前發出說明信，認為藝術的影響力無遠弗屆，深信大成實驗教育的初衷已逐漸萌芽茁壯，在校園裡孩子好奇靈動的思維，親身體驗動手動心的歷程，老師們勇敢的突破舒適圈嘗試不一樣的教學模式，都屢屢印證身體教育與藝術教育的獨特多元視野，而創造力及想像力更是未來孩子不可取代的競爭力。校方近期也已舉辦「班親會」說明始末，將迎來新的基金會接手經營公辦民營實驗教育計畫。

大地藝術節的作品持續留在新埤，繼續擾動著村落。（記者陳彥廷攝）

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