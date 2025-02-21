金門醫療專機驚爆無「機翼除冰裝置」 低溫結冰恐影響飛安

金門醫療專機備援機（國籍編號B-86001）被爆沒有「機翼除冰裝置」。（讀者提供）

2025/02/21 22:44

〔記者吳正庭／金門報導〕呂姓讀者向本報爆料，目前金門負責醫療後送的醫療專機（國籍編號B-86002）因主輪之1爆胎無法執行任務，而備援機（國籍編號B-86001）出現沒有「機翼除冰裝置」的重大安全問題。對此，承攬是項業務的安捷航空公司表示，有防冰裝置的駐地飛機，可望在2月底恢復適航。 金門縣衛生局則表示，相關作法都有合約依據。

呂姓讀者指出，沒有除冰裝置的飛機在高空飛行時，若機翼因低溫結冰，可能導致飛機失控甚至墜毀。他說，2012年復興航空就曾發生疑因除冰裝置故障導致飛機墜毀意外，造成嚴重傷亡。

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自稱在航空業界服務的呂姓讀者指出，根據「航空器飛航作業管理規則」第64條：「航空器無防冰除冰裝備者，不得於已知或預期之結冰天氣情況下飛航。」他質疑現行金門醫療任務專機不具備除冰裝置，合法嗎？

他說，金門縣衛生局明知派遣無除冰裝置的飛機存在「機翼結冰風險」及「天氣不佳需轉降其他機場」等重大安全隱患，仍選擇派遣，是否有幫助廠商詐領駐地費用？圖利廠商？

呂姓讀者說，可以執行醫療後送任務的駐地機未具除冰裝置，暴露出後送機制可能存在的安全隱患，更令人質疑執政當局對病患生命安全抱持輕忽態度？社會應予正視、徹查。

不過，安捷航空第1時間回應本報求證時僅表示：「目前共有兩架航空器投入金門的空中緊急後送作業，駐地機裝有防冰裝置，該架航空器可望在2月底恢復適航」安捷並未主動說明，裝有防冰裝置的駐地機自去年11月故障即停飛，處於待修狀態；金門衛生局也證實，目前安捷航空執行醫療後送任務的備援機，「沒有除冰裝置」。

安捷航空表示，預計3月抵台的第3架同款航空器，配有防冰裝置，屆時3架航空器相互支援金門，提供更完備且遠優於合約內容的緊急運送服務。

衛生局指出，合約主要是依據衛福部之前辦理金門醫療專機發包的合約內容，合約中並沒有規定醫療專機必須裝設除冰裝置。當衛生局知道航道結冰可能影響安全，即要求捷安必須使用有除冰裝置的飛機作為醫療專機，未料，有除冰裝置的駐地機去年11月颱風天重落地，其中一側的主輪爆胎，等待修復中。

衛生局說，後送作業必須通過衛福部空中轉診審核中心審查，醫療專機才能起飛，如果空中航道結冰，改由空勤總隊直升機支援，或由安捷專機轉降其他機場。據統計，安捷曾於2023年1月、2024年1月及今年2月各碰過1次航道結冰，都在合約規範的時間內完成任務。

衛生局強調，簽訂合約時，衛福部及交通部等單位都有派員出席；未來也會將醫療專機需具備「除冰裝置」納入合約。

裝在機翼上的除冰裝置。（讀者提供）

金門醫療專機（國籍編號B-86002）有機翼除冰裝置，因主輪之一爆胎無法執行任務。（讀者提供）

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