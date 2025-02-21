「台灣鐵路飲食文化」特展日本登場 便當、茶水服務成焦點

早年台灣鐵路的車上茶水服務。（記者林翠儀攝）

2025/02/21 23:15

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕台日鐵道博物館首次攜手，22日起在埼玉市的大宮鐵道博物館推出「和風×台味 台灣鐵路的飲食文化」，從鐵路餐車、鐵路便當到月台叫賣、車上茶水服務等，鋪陳台日鐵道發展史上密切的關係。

文化部國家鐵道博物館在籌備初期，即與日本鐵道博物館有密切交流，雙方2023年7月正式簽訂交流合作協定，日方提議透過合作舉辦特展，提高台灣鐵道在日本的認知度，經過商議選擇鐵路飲食做為特展主題。去年9月雙方在東京的駐日台灣文化中心舉辦小型的「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」特展暖場，開幕當天推出原汁原味的台鐵排骨便當，讓參加者大飽口福，反應極佳。

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這次特展，內容包含台灣各個不同時期的鐵路便當，透過模型樣本和古早的鐵路便當盒等，重現台灣從日治時代到現代，各個時期最具代表性的便當。除了鐵路便當，還有鐵路餐車的台日大PK，以及早年的月台叫賣、車上茶水服務等，配合各個展出主題，還有珍貴的歷史影像、新聞剪報及文學創作等，讓參觀民眾看到台日在鐵道飲食發展上的相似之處。

21日的開幕典禮，駐日本代表處副代表周學佑、台灣文化中心主任曾鈐龍、文化部國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰、日本公益財團法人東日本鐵道文化財團會長清野智及日本鐵道博物館館長大場喜幸均出席活動，現場更邀請包括日本鐵道文化業界、長期推動台日民間鐵道交流的專家、團體及當地台僑，共同出席見證台日鐵道文化交流的特展盛會。

周學佑致詞表示，「台日鐵道文化是台日人民共同的記憶」、「文化是台日共同的語言」，更是讓世界愛上台灣的關鍵，期待未來台灣能和日本鐡道界有更緊密的合作，以文化為橋梁，連結世界、拓展台灣的國際影響力。

鄭銘彰表示，本次特展是台日鐵道博物館機構首次攜手，由鐵博籌備處撰寫文案大綱，日本鐵博協助核對校訂，鋪陳台日鐵道發展史上延續密切關係的鐵道技術、人文交流所產生的鐵路飲食文化。

駐日台灣文化中心主任曾鈐龍表示，台灣的鐵道文化與發展，和日本有著深厚的歷史淵源。我們有共同的車廂，行駛在共同的軌道，共享共同的民主自由價值。在共同的軌道上，共同携手駛向美好的未來。

日本公益財團法人東日本鐵道文化財團會長清野智表示，台日博物館合辦展很有意義，展覽的內容非常豐富，希望大家都能來觀賞。日本鐵道博物館館長大場喜幸表示，與台日合作辦展，共同克服種種困難，相信台日未來合作會更密切。

展覽期間鐵道博物館2樓的鐵道模型大展間，也將定時操作台灣鐵路車款的動力模型，博物館餐廳也配合推出珍珠奶茶、牛肉麵等台灣風味特餐，讓參觀者能有滿滿的「台味」文化饗宴。

台灣早年的鐵盒鐵路便當，以木箱運送提供給乘客食用。（記者林翠儀攝）

「和風 × 台味 台灣鐵路的飲食文化」21日開幕，文化部國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰（左起）、台灣文化中心主任曾鈐龍、駐日本副代表周學佑、東日本鐵道文化財團會長清野智、理事長田浦芳孝及日本鐵道博物館館長大場喜幸出席剪綵。（記者林翠儀攝）

國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰（右）向駐日副代表周學佑介紹台灣鐵路餐車「觀光號」的內裝。（記者林翠儀攝）

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