原住民族語言薪傳獎頒獎 台師大教授黃美金獲終身成就獎

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur頒發原住民族語言薪傳獎-終身貢獻獎予台灣師範大學黃美金教授。（原民會提供）

2025/02/21 21:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕為展現原住民族語言的復振與發展成果，並響應聯合國教科文組織定於2月21日的「世界母語日」，原民會今頒發原住民族語言薪傳獎，其中台師大教授黃美金畢生心力投入原住民族語言的守護與研究，獲終身成就獎肯定。

「2025年世界母語日—原住民族語言薪傳獎頒獎典禮」今於台北圓山飯店舉行，此次典禮邀請全國原住民族語言復振的工作者與地方政府代表出席，並由原民會主委曾智勇Ljaucu公開表揚今年原住民族語言薪傳獎的7位得獎者，讚揚他們在族語永續傳承的努力，促使社會更多人關注並投身於族語的保護與傳承。

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曾智勇Ljaucu表示，為了表彰在原住民族語言推動方面有傑出貢獻的團體與個人，原民會特別頒發「原住民族語言薪傳獎」。這些獲獎者來自台灣各地，他們在原住民族語言的研究、保存、傳習與推廣上，堅持不懈，默默耕耘，讓人動容。這些令人欽佩的成果不僅代表了對原住民族語言的深刻承諾，也為後人樹立了典範。

今年的終身貢獻獎由台師大的黃美金教授獲得。黃美金進行南島語言的田野調查與語料搜集，並編纂3套台灣南島語言叢書。從學術研究到政策推動，從師資培訓到教材編寫，黃教授的無私奉獻為社會帶來深遠影響，無疑是學者履行社會責任的最佳典範。

曾智勇Ljaucu進一步表示，自2017年原住民族語言發展法實施以來，原住民族語言已正式成為國家語言，政府亦大力支持族語的發展。行政院支持充裕的經費，讓原民會得以與各級政府、民間團體、部落和族人協力合作，共同推動族語的永續傳承，讓族語成為台灣文化的重要一環。

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