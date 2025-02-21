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    閉幕倒數！台灣燈會假日估湧400萬人次 7大疏導措施出爐

    桃園市長張善政晚間到台灣燈會的市府指揮中心，聽取假日疏運計畫。（記者黃政嘉攝）

    桃園市長張善政晚間到台灣燈會的市府指揮中心，聽取假日疏運計畫。（記者黃政嘉攝）

    2025/02/21 21:09

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕2025台灣燈會展期進入倒數階段，桃園市政府觀光旅遊局預估六、日A18、A19燈區及13響應燈區，合計將湧350萬至400萬人次，市長張善政今晚6點先到台灣燈會的市府指揮中心聽取假日疏運計畫，市府交通局提出7大交通疏導措施，呼籲民眾多用大眾運輸前往燈區。

    2025台灣燈會展期從2月12日（三）到23日（日），交通局提出7大策略交通疏導措施，包括機捷下午2點起，平均5分鐘1班車；機捷出入口閘門簡化，並增設移動式閘門、加強動線引導及進出分流；並圍設出境旅客機捷優先通道，由專人引導進站；協調機場排班計程車增加到980台；中午12點派駐備援接駁車至機捷A13站待命，若遇機場計程車不足時，供民眾轉搭至A18站；中午12點起增派備援34輛車，往返機捷A18到A16及A19到A20路線；增派50輛活動接駁備援車輛，總數245輛，以利隨時加密班距；宣導民眾藉內壢、楊梅火車站轉搭藍線接駁車。

    觀旅局指出，估計六日350萬至400萬人次觀賞燈會，其中響應燈區佔60至70萬人次，若遇下雨再下修。

    張善政在會中表示，燈會最後兩天，請團隊持續上緊發條，執行好相關疏導措施、隨即應變，勿掉以輕心，期讓這次燈會成為民眾美好記憶。

    市府交通局提7大交通疏導措施，因應假日賞燈人潮。（記者黃政嘉攝）

    市府交通局提7大交通疏導措施，因應假日賞燈人潮。（記者黃政嘉攝）

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