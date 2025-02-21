設友善人行道 彰師大「便當街」店家反彈

彰化市公所規劃在實踐路劃設標線型人行道。 （記者湯世名攝）

2025/02/21 20:47

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化師範大學有「便當街」之稱的實踐路，以及進德路50米路段，彰化市公所規劃設置標線型人行道，不料傳出有店家反彈；市公所工務課長蔡佳松說，進德路部分已有8成店家贊成，不過實踐路還有待努力，23日將與地方座談，希望能取得共識。

彰化市大埔路標線型人行道，自劃設完畢來汽機車爭道、停車問題、車禍事件頻傳，正反意見不一，14日警方接手進行取締違停後，更引發汽機車族群反彈；當地里長對此友善人行道表達支持，但認為應充分聽取不同族群意見，且有更完整配套，而非一意孤行。

請繼續往下閱讀...

就在大埔路引發正反意見言論之際，傳出彰化市公所也規劃在彰化師範大學進德校區前的進德路，與實踐路畫設標線型人行道，希望能改善行人與車爭道、道路遭占用、違停等亂象，消息傳出後引發議論，還傳出有店家反彈。

市公所工務課長蔡佳松指出，大埔路與「便當街」實踐路是兩種不同型態，前者機車多、行人少，後者則是位於彰師大、彰師大附工校園周邊，沿線小吃林立，行人較多，因此確實有畫設友善人行道的需求。

他說，經過與當地居民、業者溝通，彰師大校門口前進德路50米長路段的店家，有8成都贊同施作友善人行道，不過實踐路施作路段有240米長，要取得共識還待努力。

蔡佳松表示，23日他們將邀集地方居民、業者與學生族群舉行座談，希望大家能一起討論出最合適的方案；若能取得共識，他們就將先在實踐路沿線試畫標線型人行道，未來定案後再重新劃設；劃設完成的人行道，與大埔路現狀將有所不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法