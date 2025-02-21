感人！日籍鹿港街長的外曾孫女來台尋根 驚訝這麼多人記得「街長」

日籍鹿港街長吉田秀治郎的外曾孫女中村仁美與丈夫，一起到鹿港進行尋根之旅，拿著老照片找到維持日治時代立面的老屋，感動到快要哭了。（魏秀娟提供）

2025/02/21 20:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕日治時代鹿港第二任街長吉田秀治郎的外曾孫女與丈夫，來鹿港進行尋根小旅行！中村夫妻特地帶著家族珍藏老照片，走訪外曾祖父住過的街長宿舍、任內完成的「市區改正」拓寬後的「鹿港大街」中山路，看到老照片場景還依稀保存，感動到差點都要哭出來，預約下次還要再來！

鹿港老街中英文導覽員魏秀娟表示，中村仁美偕同夫婿中村光南，兩人第一次來到鹿港來玩，因為鹿港是外曾祖父帶著妻小在台灣工作地點。中村仁美特別安排住進「老街13號」民宿，體驗鹿港長條街屋風情。

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魏秀娟說，中村夫妻隨身帶著多張老照片，她在老照片看到了「吉田秀治郎」，這也是第一位入住街長宿舍的街長。中村仁美才透露，祖母是吉田秀治郎的女兒，也曾經就讀洛津國小前身的鹿港女子公學校，還與鹿港名人辜顯榮的女兒是同學。

魏秀娟帶著中村夫妻一起走訪中山路，有張老照片是「市區改正」後在中山路大遊行場，剛好有的老屋仍維持1933年到1934年「市區改正」的立面樣式，讓中村仁美拿著老照片比對現今場景，整個人都快掉下眼淚，一直說「太感動」了。

中村夫妻也走訪原為「辜家祖宅」的鹿港民俗文物館，以及外曾祖父所住過的「街長宿舍」，鹿港鎮長許志宏也特地帶著中村夫妻，一起欣賞宿舍內所掛的日治時期老照片，並在宿舍一起合照。中村仁美說，本來父親也要隨行，因為年紀太大只好取消，這趟尋根小旅行還能跟現任鎮長在街長宿舍合照，也幫父親圓了人生大夢。

日籍鹿港街長吉田秀治郎的外曾孫女中村仁美（左二）偕同夫婿來鹿港進行尋根小旅行，與鹿港鎮長許志宏（圖左一）在修建後的鹿港街長宿舍合影。（記者劉曉欣攝）

中村夫妻在鹿港街長宿舍與鹿港鎮長許志宏（左）相見歡。（記者劉曉欣攝）

日籍鹿港街長吉田秀治郎的外曾孫女中村仁美來台進行尋根之旅，帶著家族在鹿港的老照片前來。（記者劉曉欣攝）

日籍鹿港街長吉田秀治郎的外曾孫女中村仁美來台進行尋根之旅，帶著家族在鹿港的老照片前來。（記者劉曉欣攝）

中村仁美帶來家族老照片，這是鹿港市區改正後在「鹿港大街」現今中山路的遊行。（中村仁美提供，魏秀娟翻攝）

中村仁美的家族老照片，坐著戴帽子就是吉田秀治郎，左一是中村的阿嬤，手上抱著是中村仁美的爸爸。（中村仁美提供，魏秀娟翻攝）

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