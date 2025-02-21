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    桃園火車站後站廣一停車場4月開挖 預留連結火車、捷運站通道

    桃園後火車站的廣一停車場，將開挖為地下三樓停車場，四月初開挖，現有的YouBike場站也將於24日拆除。（記者謝武雄攝）

    桃園後火車站的廣一停車場，將開挖為地下三樓停車場，四月初開挖，現有的YouBike場站也將於24日拆除。（記者謝武雄攝）

    2025/02/21 20:03

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園火車站未來為三鐵共構大樓，考量地下停車場費用太高，市府規劃在後站興建廣一停車場，由於停車場工程必須在捷運綠線潛盾抵達前完成開挖及大底澆置，配合該工程工地於3月圍籬，4月初開挖，未來地上層將作為公車轉運站，地下3層提供300席機車位、250席汽車位，並預留通道，未來可連接火車、捷運車站。

    交通局停車管理科長巫秀堅說，廣一停車場基地面積1391坪，目前已經完成發包，總經費7億元、中央補助2.8億元，其中地面層部分將作為轉運站，規劃7到9個月台，另提供計程車排班位置，地下停車場部分，300席機車位全部停在地下1層，地下1層部分空間及地下3、3層規劃停放250席汽車位。

    巫秀堅說，停車場工程已經完成發包，預計3月中旬清除地上物並完成圍籬、4月初就可以開挖，配合鐵路地下化工程，預計2027年完工。

    他也提到，未來鐵路地下化後，將沒有前、後站的差別，未來都市計畫會重新規劃，目前還是按照現有的都市計畫進行規劃，未來會配合都市計畫進行調整，現階段停車場周邊的環狀道路仍然保留，可供轉運站車輛聯外使用。

    另外，從24日起，交通局將辦理桃園火車站（後站）YouBike場站拆除作業，為維持後站民眾用車便利性，交通局已於16日啟用大林路延平路口及大林路吉林路口二處替代場站，分別可提供58席及30席停車柱數，民眾可多加利用。

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